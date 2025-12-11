"Tuyển Việt Nam đã sẵn sàng, sẽ đả bại Malaysia 2-0"

Trước thềm trận quyết định ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, nhiều người đã nhắc lại rằng U22 Việt Nam đang đứng trước một “cửa ải sinh từ”: dù cùng có 3 điểm như U22 Malaysia sau hai lượt trận, song vì kém về hiệu số bàn thắng bại nên thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm xếp sau — và nếu thua, nguy cơ bị loại là hiện hữu.

Trong bối cảnh ấy, sự tự tin được bơm lên mạnh mẽ từ phía các chuyên gia. BLV Quang Huy nhận định trước truyền thông: "Tôi cho rằng việc HLV Kim Sang-sik tuyên bố U22 Việt Nam chơi tấn công và đánh bại U22 Malaysia là hoàn toàn có cơ sở. Thứ nhất, chúng ta có tới 8 ngày nghỉ và chuẩn bị đấu pháp, trong khi U22 Malaysia có 5 ngày. Điều quan trọng nữa là U22 Việt Nam đã rút ra bài học ở trận đấu gặp nhiều khó khăn với U22 Lào. Các cầu thủ đều có sự tự tin, quyết tâm cao giành chiến thắng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẵn sàng chơi một trận đấu cống hiến.

Với tôi, Đình Bắc là mẫu cầu thủ giống như Công Vinh trước đây. Dù Bắc không phải là một người có thể hình vượt trội, nhưng lại rất khéo, bật vọt, lắt léo, tinh quái, xử lý tốt trong phạm vi hẹp. Đây là tiền đạo hiếm có của bóng đá Việt Nam, một sát thủ thực sự ở trong khu vực cấm địa. Tuy nhiên U22 Việt Nam không thể trông chờ hết vào Đình Bắc. Những cầu thủ trên hàng công phải biết xử lý lạnh lùng hơn, chắt chiu cơ hội và tạo được áp lực về phía khung thành đối phương. Nếu làm tốt, U22 Việt Nam sẽ thắng U22 Malaysia.

U22 Việt Nam ngoài việc chơi tấn công thì cứ đá sảng khoái. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thắng U22 Malaysia 2-0".

U22 Việt Nam đang ở thế bất lợi hơn U22 Malaysia nên cần thắng hoặc ít nhất là hòa để đi tiếp.

Những lập luận của BLV Quang Huy không phải không có cơ sở. U22 Việt Nam rõ ràng đang có động lực rất mạnh — không đặt nặng phòng thủ để hòa — mà muốn thắng để chắc suất đi tiếp, thậm chí lấy luôn ngôi đầu bảng. Trong một bảng đấu chỉ có ba đội, nơi U22 Lào đã hết cơ hội, trận Việt Nam vs Malaysia mang tính quyết định toàn cục. Một chiến thắng, và tất cả sẽ nằm trong tay người thắng.

Tất nhiên, phía U22 Malaysia không chịu thua dễ dàng. Trước trận, nhiều cầu thủ trẻ nước này vẫn khẳng định không ngán kẻ mạnh — sẵn sàng thi đấu với tốc độ, tính cơ động, chớp thời cơ nhanh để tạo bất ngờ. Bản thân HLV của họ cũng từng tuyên bố rằng Malaysia sẽ “đánh bại Việt Nam bằng mọi giá” — cho thấy áp lực và quyết tâm ở phía họ là rất rõ.

U22 Việt Nam, nếu chơi đúng sức, không chủ trương thủ hòa, mà tấn công chủ động, hoàn toàn có thể thực hiện dự báo của BLV Quang Huy. Những cái tên như Đình Bắc — được đánh giá gần giống “sát thủ” khu vực cấm địa — nếu sắc bén hơn, biết tận dụng cơ hội, khung thành Malaysia hoàn toàn có thể rung lên.

Trận thắng nhọc U22 Lào 2-1 ngày ra quân mang đến nhiều bài học cho U22 Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ bóng đá khu vực theo dõi khá sát sao diễn biến bảng B. Nếu Việt Nam thắng, đó không chỉ là tấm vé đi tiếp — mà là lời tuyên bố rõ ràng rằng, dù có sự cạnh tranh ganh đua nào, Việt Nam vẫn sở hữu đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách. Còn Malaysia — nếu thua — sẽ đối diện với rất nhiều áp lực từ truyền thông và người hâm mộ về việc không tận dụng được ưu thế bảng đấu.

Một điểm cần nhấn mạnh: tâm lý và kỷ luật trận đấu có thể là yếu tố quyết định. Với U22 Việt Nam, sau trận thắng chật vật trước Lào, việc giữ được sự tỉnh táo, không để chủ quan, không để lối chơi rối loạn trước áp lực là rất quan trọng. Với Malaysia, dù có tốc độ và sức bật, nếu không kiềm chế được nhịp độ, hoặc để đối phương chiếm lĩnh phần sân, hàng thủ dễ bị khai thác — nhất là với những tình huống bóng bổng, tấn công biên.

Dựa vào tổng hòa các yếu tố: động lực, thời gian chuẩn bị, đánh giá về hàng công/hàng thủ, và quan trọng nhất — quyết tâm thắng để đi tiếp — dự đoán của BLV Quang Huy không phải là viển vông. Nếu U22 Việt Nam chơi đúng đẳng cấp, tuân thủ đấu pháp chặt chẽ, kiểm soát tốc độ trận đấu, họ hoàn toàn đủ khả năng vượt qua U22 Malaysia cách biệt 2 bàn, để chiếm ngôi đầu bảng và giành vé vào bán kết.

Và với tình hình hiện tại của bảng B, một chiến thắng như vậy không chỉ mang lại vé đi tiếp — mà có thể mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho U22 Việt Nam, trước những đối thủ mạnh như U22 Thái Lan hay U22 Indonesia ở vòng sau.

Trong bóng đá, đôi khi không phải đội giỏi nhất mà là đội biết tận dụng thời cơ và chơi với quyết tâm cao nhất sẽ thắng — và trận U22 Việt Nam vs U22 Malaysia, có thể, sẽ là minh chứng rõ ràng cho điều đó.