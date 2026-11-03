Tuyển Việt Nam công bố HLV mới, sẵn sàng hướng đến giải châu Á

Tuyển Việt Nam đã có HLV mới.

Ngày 2/11, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chính thức ra mắt tân HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết. Sự xuất hiện của nhà cầm quân sinh năm 1983 mở ra một giai đoạn mới cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Đồng hành cùng tân HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết là 2 nam cộng sự giàu kinh nghiệm là HLV thủ môn Nguyễn Đức Duy (sinh năm 1970) cùng Quả bóng vàng futsal Việt Nam Trần Văn Vũ. HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết từng thi đấu futsal chuyên nghiệp trước khi chuyển hướng sang nghiệp cầm quân và đã có kinh nghiệm dẫn dắt đội nữ Thái Sơn Nam TP.HCM.

HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết

Đồng thời với việc công bố HLV mới, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng hội quân để chuẩn bị cho những kế hoạch trong thời gian tới. Theo danh sách triệu tập, đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần này có 16 cầu thủ với nòng cốt lực lượng đến từ CLB futsal Thái Sơn Nam TP.HCM và Trung tâm TDTT Thống Nhất (TP.HCM). Ban huấn luyện cũng trao cơ hội cho một số gương mặt mới nhằm trẻ hóa đội hình.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu gặp New Zealand vào ngày 12 và 14/11 tới.

Đợt tập trung lần này cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á AIMAG 2027. Theo thông báo của Ủy ban Olympic châu Á (OCA), đại hội sẽ diễn ra từ ngày 28/3 đến 8/4/2027.