Tuyển Việt Nam có trận đấu bất ngờ trước đại chiến Malaysia

Đội tuyển Việt Nam mở đầu năm Bính Ngọ 2026 bằng kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho hai sự kiện lớn: trận quyết định vé dự Asian Cup 2027 và sau đó là ASEAN Cup 2026. Theo đó, thay vì chọn một đối thủ mạnh hơn, “quân xanh” được tuyển chọn cho trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy là đội tuyển Bangladesh vào lúc 19 giờ ngày 26/3/2026 — 5 ngày trước cuộc tái đấu với Malaysia vào 31/3.

Việc lựa chọn Bangladesh được đánh giá là bất ngờ, bởi đội bóng này ít tiếng tăm và rõ ràng bị đánh giá thấp hơn so với các đội mạnh hơn trong khu vực. Tuy nhiên, đây lại là phương án hợp lý để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm đội hình, rà soát chiến thuật, và quan trọng nhất là tạo môi trường thi đấu phù hợp để kiểm chứng phong độ của các cầu thủ trước một trận đấu căng thẳng về thành tích và tâm lý.

ĐT Việt Nam chuẩn bị kĩ càng cho trận tái đấu Malaysia ở vòng loại Asian Cup, khi việc xử lý 7 cầu thủ nhập lậu của đối phương chưa ngã ngũ.

Bên cạnh đó, trận giao hữu cũng mở ra cơ hội cho những nhân tố mới trên tuyển: những cái tên thuộc lứa U23 như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Xuân Bắc hay Lê Viktor nhiều khả năng được thử sức cùng dàn trụ cột như Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Hoàng Đức, Quang Hải và Thành Chung. Đây cũng là dịp để hậu vệ Đoàn Văn Hậu trở lại sau thời gian điều trị chấn thương dài hạn.

Chiến lược này được xem là bước chạy đà thiết thực nhằm củng cố niềm tin và tăng tính gắn kết cho tuyển Việt Nam, trước khi bước vào trận “chung kết” bảng F gặp Malaysia — nơi đội đứng đầu bảng mới có vé trực tiếp dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Hiện chưa biết kết quả xử lý 7 cầu thủ nhập lậu của Malaysia sẽ thế nào, nên mục tiêu của ĐT Việt Nam vẫn là thắng Malaysia càng đậm càng tốt để bù lại thất bại 0-4 ở lượt đi.