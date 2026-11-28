Dù phải dừng bước ngay từ vòng bảng U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam vẫn tạo dấu ấn với thành tích ghi bàn tốt hơn 6 đội tuyển giành vé vào vòng knock-out.

U17 Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại FIFA U17 World Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G. Thầy trò HLV Cristiano Roland kết thúc vòng bảng với 1 điểm, ghi được 5 bàn thắng và nhận 8 bàn thua. Dù không thể giành quyền đi tiếp, đại diện Đông Nam Á vẫn sở hữu một thống kê đáng chú ý về khả năng ghi bàn.

Cụ thể, với 5 pha lập công sau 3 trận đấu, U17 Việt Nam ghi nhiều bàn thắng hơn 6 đội tuyển đã giành vé vào vòng 1/16, gồm Australia, Serbia, Colombia, Venezuela, Ecuador và Cộng hòa Dominica.

Trong đó, U17 Australia, U17 Serbia và U17 Colombia cùng có 4 bàn thắng. Ba đội tuyển còn lại là Venezuela, Ecuador và Cộng hòa Dominica chỉ ghi được 3 bàn sau khi vòng bảng khép lại.

Đáng chú ý, U17 Serbia thậm chí còn giành ngôi nhất bảng L với thành tích toàn thắng cả 3 trận. Điều này cho thấy số bàn thắng không phải yếu tố duy nhất quyết định khả năng đi tiếp, bởi sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự cũng đóng vai trò rất quan trọng.

Hàng công U17 Việt Nam đã thể hiện ấn tượng ở World Cup khi ghi tới 5 bàn thắng sau 3 trận. Dù vậy, việc để thủng lưới 8 bàn khiến chúng ta chỉ có 1 điểm và bị loại sớm.

U17 Việt Nam ngang thành tích ghi bàn với 4 đội đi tiếp

Không chỉ ghi nhiều bàn hơn 6 đội tuyển kể trên, U17 Việt Nam còn có thành tích ngang bằng với 4 đại diện khác đã giành quyền vào vòng knock-out, gồm Argentina, Mexico, Saudi Arabia và Algeria. Tất cả đều có 5 pha lập công sau vòng bảng.

Đặc biệt, nếu xét riêng 16 đội tuyển phải dừng bước sau vòng bảng, U17 Việt Nam chính là đội có thành tích ghi bàn tốt nhất. Những cái tên như Qatar, Romania, Đan Mạch hay New Zealand đều chỉ có 3 bàn thắng.

Năm pha lập công của U17 Việt Nam được ghi bởi 4 cầu thủ khác nhau. Chu Ngọc Nguyễn Lực là chân sút nổi bật nhất với 2 bàn thắng, trong khi Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân và Trương Nguyễn Duy Khang mỗi người đóng góp một pha lập công.

Đây là kết quả đáng khích lệ đối với một đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi U17 World Cup. Đặc biệt, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã cho thấy sự tự tin và khả năng tận dụng cơ hội trước những đối thủ có nền tảng thể hình, thể lực vượt trội.

Dẫu sao thì việc U17 Việt Nam thua trước các cường địch Bỉ, Mali cũng là điều dễ hiểu. Việc hàng công tỏa sáng ở World Cup là điều đáng khen, còn hàng thủ thủng lưới 8 bàn cũng không hẳn đáng trách mà chỉ là điều chúng ta cần lưu ý để làm tốt hơn nữa!

Hàng công đáng khen nhưng hàng thủ vẫn là bài toán lớn

Dẫu vậy, thống kê ghi bàn tích cực không thể che lấp những hạn chế của U17 Việt Nam, đặc biệt ở khả năng phòng ngự. Sau 3 trận đấu, đội bóng của HLV Cristiano Roland phải nhận tới 8 bàn thua.

Đây là sự tương phản đáng chú ý khi đặt cạnh những đội tuyển có thành tích phòng ngự tốt tại giải. U17 Serbia không để thủng lưới bất kỳ bàn nào, trong khi U17 Venezuela chỉ nhận một bàn thua và giành quyền đi tiếp.

Thực tế, U17 Việt Nam đã có những thời điểm chơi bóng đầy tự tin tại World Cup. Hai bàn thắng vào lưới U17 Bỉ và màn rượt đuổi tỷ số để hòa 3-3 trước U17 New Zealand là những minh chứng rõ nét. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước U17 Mali cũng cho thấy khoảng cách về khả năng tổ chức phòng ngự, tranh chấp và duy trì sự tập trung vẫn còn hiện hữu.

Sáng 28/11, U17 Việt Nam đã trở về Hà Nội, chính thức khép lại chuyến hành trình tại Qatar. Các cầu thủ sẽ trở lại CLB chủ quản để tiếp tục tập luyện, hướng tới những giải đấu trẻ trong năm 2027.

Không thể giành vé vào vòng knock-out, nhưng 5 bàn thắng cùng những màn trình diễn giàu nỗ lực trước các đối thủ quốc tế là vốn kinh nghiệm quý giá. Điều quan trọng với bóng đá trẻ Việt Nam lúc này là tiếp tục đầu tư, tạo điều kiện thi đấu quốc tế để những cầu thủ thuộc thế hệ này có cơ hội trưởng thành và tiến xa hơn.