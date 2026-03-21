Tuyển Việt Nam có Son-Hên, HLV Kim Sang-sik chưa hết khó khăn

Ở đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik quyết định triệu tập 2 cầu thủ nhập tịch gồm Nguyễn Xuân Son (Rafaelson Fernandes) và Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo). Sau 16 năm kể từ thời của Đinh Hoàng La, Huỳnh Kesley Alves hay Đinh Hoàng Max, đội tuyển Việt Nam mới có hơn 1 cầu thủ nhập tịch trong cùng thời điểm.

Niềm hy vọng Son-Hên

Đội tuyển Việt Nam nghiễm nhiên giành tấm vé dự Asian Cup 2027 sau khi đội tuyển Malaysia chính thức bị xử thua 2 trận vì lỗi dùng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện ra sân. Lượt trận cuối giữa hai đội chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục nhưng nhiều người đang chờ đợi vào màn trình diễn của bộ đôi nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu bế tắc.

Cần nhìn nhận rằng một loạt trận đấu ở vòng loại Asian Cup vừa qua không mang đến cảm giác yên tâm cho người hâm mộ. Đội tuyển Việt Nam vẫn cứ chật vật dù đó là Lào hay Nepal. Chạm trán Malaysia có sự vượt trội về chuyên môn nhờ những cầu thủ có đẳng cấp cao được nhập quốc tịch bằng cách làm giả hồ sơ, "các chiến binh sao vàng" gặp rất nhiều khó khăn và gần như không có cơ hội.

Sau trận đấu gặp Nepal, chuyên gia Phan Anh Tú từng nhận định: " Trong hiệp 2, đối phương hoàn toàn chiếm giữ thế trận, triển khai hay dù chất lượng cầu thủ của họ không đẳng cấp bằng mình. Thay vì điều tiết trận đấu tốt hơn thì tuyển Việt Nam lại chọn cách chống đỡ. Sau đó, đội bóng chuyển sang chơi phản công nhưng không hiệu quả ".

Ngay cả một ngôi sao như Nguyễn Tiến Linh cũng trở nên mờ nhạt và không giữ được hiệu quả cần thiết. Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Tuấn Hải hay Nguyễn Quang Hải cũng chưa mang đến những đòn tấn công đủ sắc sảo. Đội tuyển Việt Nam cứ để trận đấu trôi đi trước khi "thoát hiểm" nhờ một khoảnh khắc cá nhân.

Trong hoàn cảnh như vậy, việc những ngôi sao biết cách giải quyết trận đấu như Xuân Son và mới nhất là Hoàng Hên mang đến hy vọng.

Đỗ Hoàng Hên mang đến hy vọng cho đội tuyển Việt Nam.

Son-Hên không giải quyết hết vấn đề

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Hoàng Thanh Tùng - cựu giám đốc kĩ thuật CLB Đông Á Thanh Hóa nhận định: " Những cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên quá quan trọng, có thể mang đến làn gió mới cũng như thay đổi chất lượng tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Khi đội bóng đang bế tắc, một cú dứt điểm hay pha xoay sở của họ có thể làm nên khác biệt.

Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng ta đừng đổ dồn quá nhiều hy vọng và trách nhiệm cho các cầu thủ nhập tịch. Các cầu thủ ấy chỉ nên là người bổ sung những điều còn thiếu hay cụ thể hóa các cơ hội trên sân cho đội tuyển Việt Nam. Phần còn lại của đội tuyển vẫn phải cải thiện chất lượng chơi bóng, phối hợp và mang đến hình ảnh thuyết phục cho người hâm mộ ".

Trên thực tế, nhận định của chuyên gia Hoàng Thanh Tùng là có cơ sở. Đỗ Hoàng Hên mới lần đầu tiên được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Chính anh còn phải cạnh tranh gay gắt với các tiền vệ tấn công khác như Nguyễn Hai Long hay Nguyễn Quang Hải. Thậm chí, Hoàng Đức cũng là một đối trọng đáng lưu tâm của Hoàng Hên.

Ngược lại, Nguyễn Xuân Son có đủ thời gian để hiểu rõ về đội tuyển Việt Nam. Nhưng, phong độ của tiền đạo sinh năm 1997 vẫn mang đến nỗi lo nhất định. Đành rằng, Xuân Son vẫn có bàn thắng và kiến tạo nhưng chưa thể nói rằng anh đã trở lại với đỉnh cao.

Ngôi sao này mang đến hình ảnh có phần nặng nề, chưa mấy linh hoạt khi chơi bóng và ngay cả việc dứt điểm cũng không còn quá sắc sảo. Tất nhiên, không ai trách được Nguyễn Xuân Son khi anh mới trở lại sau một chấn thương rất nặng.

Nhưng từ góc độ chuyên môn, hẳn nhiên huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng hiểu rằng dồn hết trách nhiệm cho một tân binh hay một ngôi sao vẫn đang tìm lại chính mình không phải phương án hay. Có điều, giải bài toán này ra sao không hề đơn giản với nhà cầm quân người Hàn Quốc.