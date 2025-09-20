Tuyển Việt Nam có bàn thắng tuyệt đẹp tại Hàn Quốc, vẫn nhận kết quả buồn trước đội Các ngôi sao K.League

Lúc 17h00 hôm nay, Đội dự tuyển U18 Việt Nam có trận đấu với U18 K-League All Star tại vòng mở màn Seoul Eou Cup 2025.

Ở phút thứ 25, số 18 Đào Quang Anh có bàn thắng tuyệt đẹp cho đội khách, khi xoay sở tốt giữa 3 cái bóng chủ nhà, xoay người dứt điểm khiến thủ môn U18 K-League All Star bất ngờ, gỡ hòa 1-1.

Đào Quang Anh ghi bàn thắng duy nhất cho đội dự tuyển U18 Việt Nam.

Trước đó ở phút thứ 7, số 18 Lee Ho-jin đánh đầu mở tỷ số từ cú đá phạt góc ở cánh phải của số 10.

Phút 36, cũng lại Lee Ho-jin ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Nhiệm vụ của Lee Ho-jin quá đơn giản, chỉ là đệm bóng cận thành sau khi đồng đội số 77 có pha đi bóng tốt từ cánh trái vào trong vùng cấm địa và tung ra pha kiến tạo thuận lợi.

Phút 61, Lee Ho-jin hoàn tất pha hat-trick. Số 18 này bật cao đánh đầu sau pha đá phạt góc của đồng đội, nâng tỷ số lên 3-1. Ở cả 2 bàn thắng, Lee Ho-jin đều đứng cột gôn gần phía đá phạt, tận dụng chiều cao, sức bật, càn lướt lên để đánh đầu dễ dàng.

Đội chủ nhà hoàn toàn vượt trội đội dự tuyển U18 Việt Nam.

Tại phút 78, đội chủ nhà ấn định chiến thắng 4-1 nhờ pha lấy bóng ở giữa sân rồi tấn công nhanh hơi lệch phải. Thủ môn U18 Việt Nam phải lao ra be góc hẹp nhưng vẫn bị số 11 Lee Hwan-hee dứt điểm thành bàn.

Trận này, U18 K-League All Star hoàn toàn áp đảo đội dự tuyển U18 Việt Nam. Đối phương vượt trội chúng ta cả về kỹ chiến thuật, sức mạnh, sức nhanh.

Đội dự tuyển U18 sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong những ngày tới để có thể tìm kiếm được các kết quả có lợi ở Seoul Eou Cup 2025. Trước mắt, chúng ta sẽ gặp Đại học Kanto lúc 14h00 ngày 22/9.