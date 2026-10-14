Tuyển Việt Nam chuẩn bị Asian Cup giữa biến động ở Saudi Arabia

Trước những lo ngại về tình hình an ninh tại Trung Đông, kế hoạch tổ chức Asian Cup 2027 đang nhận được sự quan tâm. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì lịch trình chuẩn bị, hướng đến đợt hội quân tháng 11 với nhiều nhiệm vụ quan trọng về chuyên môn và lực lượng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào tháng 11. Ảnh: ANH KHOA

Giữ kế hoạch giữa những biến động

Những diễn biến an ninh phức tạp tại Trung Đông đang làm dấy lên lo ngại về công tác tổ chức Asian Cup 2027, giải đấu dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7-1 đến 5-2. Tuy nhiên, khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa đưa ra thông báo điều chỉnh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn triển khai công tác chuẩn bị theo kế hoạch.

Trong lúc chờ những thông tin chính thức, điều quan trọng với bóng đá Việt Nam là giữ được nhịp chuẩn bị, tránh bị động trước những yếu tố nằm ngoài sân cỏ.

Sau khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư, đội tuyển Việt Nam còn nhiều việc phải làm nếu muốn tạo dấu ấn tại sân chơi châu lục. Kết quả vừa qua cho thấy thầy trò HLV Kim Sang-sik cần cải thiện tính ổn định trong lối chơi, nhất là khả năng duy trì thế trận trước những đối thủ có tổ chức tốt.

Asian Cup là đấu trường có yêu cầu chuyên môn cao hơn đáng kể. Các đội tuyển hàng đầu châu Á sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng tận dụng cơ hội vượt trội. Vì vậy, tuyển Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, đồng thời xây dựng những phương án thi đấu phù hợp với từng đối thủ.

Thách thức lớn nhất nằm ở quỹ thời gian. Các tuyển thủ phần lớn trở về phục vụ CLB sau mỗi đợt tập trung, khiến ban huấn luyện khó duy trì quá trình rèn luyện liên tục. Bởi vậy, những khoảng nghỉ theo lịch FIFA có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp HLV Kim Sang-sik kiểm tra nhân sự và củng cố sự ăn ý giữa các tuyến.

Trong hoàn cảnh ấy, việc giữ nguyên lịch hội quân tháng 11 là bước đi hợp lý. Đội tuyển cần tập trung vào những công việc có thể chủ động, thay vì để các thông tin chưa được xác nhận về Asian Cup ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị.

Tháng 11, cơ hội làm mới đội hình

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung trở lại ngày 9-11, sau khi V-League 2026-2027 hoàn thành 7 vòng đấu. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), lần lượt gặp Đài Loan (TQ) ngày 11-11 và Kyrgyzstan ngày 15-11.

Dự kiến sẽ có nhiều thay đổi về lực lượng ở đợt tập trung sắp đến.

Hai trận đấu này là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá khả năng vận hành đội hình, đồng thời tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho Asian Cup 2027. Sau những vòng đấu đầu tiên tại V-League, phong độ thực tế của cầu thủ là cơ sở quan trọng trong việc lựa chọn nhân sự.

Đáng chú ý, cuộc cạnh tranh vị trí ở đội tuyển được dự báo sẽ quyết liệt hơn. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng cơ hội cần được mở rộng cho các gương mặt trẻ có phong độ tốt. Đây là thời điểm thích hợp để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm những phương án mới, đặc biệt ở các vị trí còn thiếu sự ổn định.

Điều cần thiết là đội tuyển phải thể hiện được sự tiến bộ qua từng trận đấu. Những hạn chế từng xuất hiện tại FIFA ASEAN Cup, từ khả năng chuyển đổi trạng thái đến hiệu quả xử lý ở khu vực cuối sân đối phương, cần được khắc phục trước khi bước vào giải đấu lớn.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, ban huấn luyện còn phải tính toán thể trạng cầu thủ khi lịch thi đấu trong nước và quốc tế diễn ra liên tục. Việc lựa chọn những nhân tố có phong độ tốt, đảm bảo thể lực và phù hợp với yêu cầu chiến thuật sẽ quyết định chất lượng đội hình.