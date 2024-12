Tuyển Việt Nam chưa biết đá bán kết AFF Cup 2024 ở đâu

Theo nguồn tin của Báo điện tử VTC News, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hiện nay chưa chốt địa điểm tổ chức vòng bán kết AFF Cup 2024. Dù đội tuyển Việt Nam chưa chắc chắn vượt qua vòng bảng, phương án chuẩn bị cho vòng bán kết vẫn cần được chuẩn bị sớm do không có nhiều thời gian nghỉ giữa các vòng đấu.

Trong 2 ngày tới, VFF mới bắt đầu kiểm tra, khảo sát sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu tuyển Việt Nam vào bán kết, trận đấu sân nhà có thể diễn ra trong khoảng 27-30/12 tùy vào thứ hạng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tại bảng B.

Hiện nay, sân Mỹ Đình bắt đầu quá trình cải tạo, hồi phục mặt cỏ sau khi phục vụ 2 đêm diễn của chương trình ca nhạc "Anh trai say hi". Nhiều khoảng sân thi đấu có hiện tượng bong tróc cỏ, cỏ chết. Ngoài ra, phía sâu bên trong sân thi đấu bị ảnh hưởng, xuất hiện vệt lồi lõm in hằn lên mặt cỏ, không đảm bảo điều kiện để tổ chức các trận đấu bóng đá châu Á và Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam chưa chắc đá bán kết AFF Cup 2024 trên sân Mỹ Đình.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), các trận đấu quốc tế sẽ không thể tổ chức nếu trong vòng 21 ngày trước đó, sân đấu có các sự kiện làm ảnh hưởng đến mặt cỏ. Trên lý thuyết, phải đến ngày 30/12, đội tuyển Việt Nam mới có thể đá bán kết trên sân nhà.

Hiện nay, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang cân nhắc thêm nhiều phương án khác để phòng trừ trường hợp không thể tổ chức trận bán kết tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Cụ thể, các sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), sân Việt Trì (Phú Thọ) và sân Thiên Trường (Nam Định) đều là lựa chọn tốt cả về tính lan tỏa, hình ảnh đội tuyển lẫn khâu tổ chức hậu cần.

Vừa qua, sân Lạch Tray tổ chức vòng loại U20 châu Á 2025. Sân Thiên Trường tổ chức vòng bảng SEA Games 31, các trận đấu của CLB Nam Định tại AFC Champions League Two. Sân Việt Trì chính là sân nhà của tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2024.

Quyết định cuối cùng của VFF sẽ được đưa ra trong tuần tới để tuyển Việt Nam có thể chủ động kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu.