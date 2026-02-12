Tuyển Việt Nam chốt lịch so tài với cựu vô địch Nam Á

Đội tuyển Việt Nam đã chốt lịch thi đấu giao hữu vào tháng 3 tới. Đối thủ của đoàn quân áo đỏ là đội tuyển Bangladesh. Trận đấu diễn ra vào ngày 26/3. Sau đó tới ngày 31/3, đội tuyển Việt Nam thi đấu trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia. Cả 2 trận đấu dự kiến đều diễn ra trên SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình.

Bangladesh được đánh giá là đối thủ vừa tầm để HLV Kim Sang-sik thực hiện những thử nghiệm. Đội bóng này từng giành chức vô địch SAFF Cup (giải vô địch Nam Á) năm 2003. Gần đây, tuyển Bangladesh được bổ sung một số cầu thủ nhập tịch. Trong đó nổi bật nhất là Hamza Choudhury - tiền vệ đang chơi cho Leicester.

Hamza Choudhury trong màu áo đội tuyển Bangladesh

Tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Bangladesh từng tạo tiếng vang lớn với chiến thắng trước Ấn Độ. Trên BXH FIFA lúc này, Bangladesh xếp hạng 180. Còn thứ hạng của tuyển Việt Nam là 108.