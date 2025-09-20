Tuyển Việt Nam chói sáng, giành 4 HCV thế giới

Đội tuyển muay Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại giải vô địch trẻ thế giới 2025, vừa diễn ra tại UAE, khi xuất sắc giành 4 huy chương vàng (HCV), 8 huy chương bạc (HCB) và 6 huy chương đồng (HCĐ) trong tổng số các nội dung thi đấu. Đây là thành quả đáng tự hào không chỉ cho đội tuyển mà còn cho thể thao nước nhà, khi giải thu hút sự tham gia của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo bà Từ Thị Lê Na, lãnh đội muay Việt Nam, các VĐV trẻ đã thi đấu với nỗ lực cao nhất để đạt được thành tích mà ban huấn luyện mong đợi. Các ngôi vô địch của Việt Nam bao gồm Bùi Ngọc Huyền (hạng 60kg nữ, độ tuổi 11-13), Bành Thế Minh (wai kru, 14-15 tuổi), và cặp đôi Đình Văn Đức Anh/Mai Tuấn Huy cùng Hà Bảo Ngọc/Mê Thị Vân (mai muay, 14-15 tuổi).

Các gương mặt trẻ đã làm hài lòng người hâm mộ với sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Trong số các á quân, có Trần Huỳnh An Nhiên (44kg nam, wai kru nhóm tuổi 10-11), Đặng Văn Phong (wai kru, 16-17 tuổi), Mê Thị Vân (38kg nữ, 14-15 tuổi), Bành Thế Minh (45kg nam, 14-15 tuổi), Hà Bảo Ngọc (40kg nam, 14-15 tuổi), Phạm Tấn Vàng (91kg nam, 16-17 tuổi) và Vũ Ngọc Trang/Đinh Quỳnh Nga (mai muay, 16-17 tuổi).

Trước khi tham gia giải vô địch trẻ thế giới, nhiều thành viên của đội đã tham gia giải vô địch trẻ và vô địch đồng đội Đông Nam Á tại Malaysia và đạt những kết quả khích lệ, tạo tiền đề cho sự thành công tại giải đấu quốc tế này. Đây chính là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của muay Việt Nam và tiềm năng của các VĐV trẻ trong việc nâng cao vị thế thể thao nước nhà trên trường quốc tế.

Cùng lúc, đội tuyển cũng đang chuẩn bị cho SEA Games 33, dự kiến sẽ là một cơ hội tuyệt vời để các vận động viên tiếp tục tỏa sáng và khẳng định mình.