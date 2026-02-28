Tuyển Việt Nam chịu bất lợi lớn tại Asian Cup

Theo số liệu từ trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC), đội tuyển nữ Việt Nam sở hữu chiều cao trung bình 1m60, thấp thứ hai tại Asian Cup nữ 2026. Chiều cao trung bình của đoàn quân áo đỏ chỉ nhỉnh hơn so với tuyển Bangladesh - 1m48.

Với thông số này, tuyển Việt Nam cũng đồng thời là đội sở hữu chiều cao trung bình thấp nhất bảng C Asian Cup nữ 2026. Con số này của các đối thủ là: Nhật Bản - 1m648, Đài Bắc Trung Hoa - 1m62, Ấn Độ - 1m61.

Bích Thùy - Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 - sở hữu chiều cao 1m53

Trong bóng đá nữ, thể hình là yếu tổ tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Đội tuyển nữ Việt Nam từng nhiều lần gặp khó khăn khi chạm trán những đội bóng sở hữu dàn cầu thủ chiều cao vượt trội. Đối thủ với những phương án tấn công bóng bổng không quá phức tạp vẫn có thể khiến thủ môn Kim Thanh cùng đồng đội phải vất vả ứng phó.

Dù vậy, Asian Cup nữ 2026 không phải giải đấu đầu tiên tuyển Việt Nam nằm trong nhóm những đội có chiều cao trung bình thấp nhất. HLV Mai Đức Chung đã quen với vấn đề này và dành nhiều thời gian để xây dựng lối chơi hợp lý nhằm phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp tuyển Ấn Độ (ngày 4/3), Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa (ngày 7/3) và tuyển Nhật Bản (ngày 10/3). Các trận đấu đều diễn ra tại thành phố Perth, Australia. 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Asian Cup nữ 2026 cũng đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027. 6 đội đạt thành tích cao nhất giải giành vé đến với World Cup.