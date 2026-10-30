Tuyển Việt Nam chính thức hết cơ hội bảo vệ chức vô địch tại SEA Games 34

Tuyển Việt Nam sẽ không góp mặt tại giải đấu.

Danh sách các môn thể thao trong chương trình thi đấu tại SEA Games 34 (diễn ra năm 2027 tại Malaysia) đã được công bố. Tổng cộng, có 43 môn thể thao với 473 nội dung.

Đáng chú ý, một nội dung vừa chứng kiến đội tuyển Việt Nam giành tấm HCV lịch sử đã bị loại khỏi danh sách thi đấu là Futsal nữ. Tại SEA Games 34, trong hạng mục các môn bóng đá chỉ bao gồm: bóng đá nam (U22), bóng đá nữ (ĐTQG) và Futsal nam.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam tại SEA Games 33

Đây là điều rất đáng tiếc cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Năm ngoái, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã làm nên lịch sử khi giành chức vô địch tại SEA Games 33 ở Thái Lan. Đó cũng là lần đầu tiên tấm HCV Futsal nữ tại SEA Games tuột khỏi tay tuyển nữ Thái Lan.

Trong quá khứ, cũng từng có một số lần bộ môn futsal không được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games như ở các năm 2023 và 2015.