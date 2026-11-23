Tuyển Việt Nam đã chia tay giải châu Á.

Đội tuyển bóng đã bãi biển Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải Bóng đá bãi biển châu Á 2026 sau trận thua 2-5 trước Afghanistan. Đoàn quân áo đỏ sớm bị dẫn trước 3 bàn nhưng đã nỗ lực để thu hẹp khoảng cách xuống còn 2-4. Dù vậy, tuyển Afghanistan đã kịp thời ghi bàn ấn định tỉ số 5-2 ở phút 34.

Đội tuyển bóng đã bãi biển Việt Nam (áo đỏ) không thể tạo nên bất ngờ tại giải châu Á

Như vậy, tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng giải Bóng đá bãi biển châu Á 2026 với vị trí cuối bảng B, để thua cả 3 trận, không giành được điểm nào, ghi được 8 bàn thắng và nhận 22 bàn thua. Đây là lần thứ 3 tuyển Việt Nam dự giải châu Á và cả 3 lần đều dừng bước sau vòng bảng.

Trong khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam chỉ có Thái Lan góp mặt tại giải Bóng đá bãi biển châu Á 2026. Với lợi thế sân nhà, tuyển Thái Lan đã giành tấm vé lọt vào vòng tứ kết. Voi chiến sẽ gặp nhà cựu vô địch Oman vào ngày 25/11 tới.