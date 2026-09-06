"Tuyển Việt Nam cần HLV thực dụng hơn, đừng để xảy ra hậu quả khó cứu vãn"

BLV Quang Huy rất lo lắng trước viễn cảnh bóng đá Việt Nam có thể không được dự vòng loại U20 châu Á 2029.

Vào lúc 19h00 hôm nay 6/9, U20 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng bảng C gặp U20 Iran. Đây là trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với thầy trò HLV người Nhật Bản, Yutaka Ikeuchi. Bởi lẽ trước đó, U20 Việt Nam đã thua liền 2 trận, 0-3 trước U20 Triều Tiên và 1-2 trước U20 Palestine.

Giờ đây, câu chuyện lớn nhất khi U20 Việt Nam gặp U20 Iran không phải là tìm kiếm vé vào VCK, mà để làm sao thoát khỏi top 6/8 đội cuối bảng kém nhất vòng loại. Vì nếu rơi vào nhóm này, U20 Việt Nam sẽ rơi hạng xuống nhóm các đội phát triển, không được dự vòng loại U20 châu Á 2029.

Trước hết, nói về việc U20 Việt Nam thua liền 2 trận đã qua và rơi vào hiểm cảnh, BLV Quang Huy chia sẻ:

"Triều Tiên thì họ là đối thủ mạnh rồi. Cách đá của họ cũng rất già dặn. Vì thế, U20 Việt Nam thua Triều Tiên không phải kết quả bất ngờ. Còn trận đấu với Palestine thì thua là đáng tiếc, bởi mình bỏ lỡ nhiều cơ hội và có những thời điểm không giữ được sự bình tĩnh.

Tôi nhận thấy quan điểm của ông Yutaka là để các cầu thủ chơi bóng hồn nhiên. Khán giả có thể sốt ruột, nhưng cách ông ấy làm thì mình hiểu là ông muốn đội bóng chơi một cách hồn nhiên.

Thế nhưng, tôi cũng có một cảm giác là trong bối cảnh bóng đá Việt Nam, khi cầu thủ đã ở tuổi U20 thì tính chất thực chiến và những yếu tố để tiến gần tới bóng đá trưởng thành cũng rất quan trọng.

Thành ra, về mặt tinh thần và lối chơi thì cũng ổn, nhưng tôi nghĩ có thể mình cần những mẫu huấn luyện viên thực dụng hơn nữa. Bởi bóng đá Việt Nam đến ngày hôm nay vẫn là bóng đá chiến thắng.

Nếu cứ nói về những mong muốn xa xôi nhưng không hội tụ được sức mạnh tốt nhất để hướng tới kết quả, thì bóng đá Việt Nam vẫn sẽ bị nghi ngờ và thiếu niềm tin. Mà làm việc ở Việt Nam, khi rơi vào tình trạng thiếu niềm tin thì rất khó cho các HLV. Nên tôi nghĩ ông ấy cần có tính thực tiễn cao hơn nữa.

Tôi vẫn hy vọng Việt Nam không rơi vào tình thế mà mình hình dung. Lứa U17 Việt Nam hiện tại giành được vé dự VCK World Cup U17 2026. Nếu để họ sau này không được dự vòng loại U20 châu Á 2029 thì rất buồn và rất khó ăn nói.

Vì vậy, còn một trận đấu nữa thì phải làm sao thật nỗ lực. Tính thực dụng trong cách chơi cần được nâng lên để không rơi vào tình thế cả một lứa cầu thủ đi qua cấp độ U20 mà lại không được tham dự vòng loại châu Á tiếp theo".

Theo BLV Quang Huy, dù có cố gắng đi nữa, tất nhiên đối thủ U20 Iran vẫn rất mạnh so với U20 Việt Nam. Bởi vậy, BLV Quang Huy chỉ kỳ vọng vào một kết quả hòa đã là quá tốt:

"Hy vọng các học trò của ông Yutaka sẽ có một trận đấu mà các cầu thủ quên hai thất bại trước đi và nhập cuộc với tinh thần quả cảm. Đồng thời, các cầu thủ phải biết chắt chiu cơ hội hơn. Tôi nghĩ ít nhất mình phải kiếm được một điểm. Lúc này, khả năng đi sâu là khó, nhưng mình vẫn phải làm sao để không để hệ quả quá tệ, đến mức không được dự vòng loại tiếp theo".

Sau thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên, U20 Việt Nam tiếp tục thua tiếc nuối 1-2 trước U20 Palestine (Ảnh: Đăng Khôi).

Trải qua 2 trận thua, U20 Việt Nam đang chịu nhiều phán xét. Cũng đã có những so sánh giữa thành tích của U20 Việt Nam với các đội U20 khác tại Đông Nam Á. Ngay cả U20 Campuchia cũng đánh bại U20 Yemen 2-1 để có 3 điểm sau 2 trận. Đặc biệt, U20 Thái Lan gây tiếng vang khi đánh bại U20 UAE 1-0, U20 Turkmenistan 1-0 để tạm đứng đầu bảng F.

Nói về những sự so sánh này, BLV Quang Huy bình luận: "Tôi nghĩ không nên chỉ qua vài trận đấu mà nói là bóng đá trẻ của ta thụt lùi, bởi bóng đá trẻ, bản thân các lứa cầu thủ cũng không giống nhau. Cùng một công nghệ, cùng một thầy, cùng một lò đào tạo nhưng không phải lứa nào cũng giống lứa nào. Thành ra, tạm thời chỉ nên nhìn như thế thôi.

Còn bây giờ mà suy diễn quá thì không nên. Hy vọng ban huấn luyện sẽ có những tính toán hợp lý, làm sao để lối chơi và kết quả thỏa đáng nhất, tránh cái việc thảm họa là U17 hiện tại không được dự vòng loại U20 châu Á 2029 sau này".

Khi nhìn nhận về tiềm lực của lứa U20 Việt Nam lúc này, BLV Quang Huy nói: "Tiềm lực của họ không tệ, không tệ như nhiều người nói. Đôi khi vấn đề nằm ở chỗ cách chơi hồn nhiên quá. Tôi nghĩ cần có mảng, có miếng hơn, đặc biệt là trong môi trường bóng đá Việt Nam".

Trước đó, sau khi để thua U20 Triều Tiên 0-3, HLV Yutaka Ikeuchi từng cho rằng một phần lý do là bởi các cầu thủ U20 Việt Nam ít được thi đấu tại cấp CLB, dẫn tới bản lĩnh thi đấu chưa thật sự tốt. Nhưng BLV Quang Huy cho rằng ông Yutaka Ikeuchi nhận xét như vậy vì chưa hiểu bóng đá Việt Nam.

"Ông ấy nói như thế thì đúng là chưa hiểu về bóng đá Việt Nam. Tôi cho rằng VFF cần trao đổi với ông ấy, quan trọng là phải làm tốt nhất với những con người mình có".

Thực tế với các CLB V.League, ngay cả cầu thủ U23 còn hiếm có cơ hội thi đấu thường xuyên, chứ chưa nói đến các đàn em lứa U20. Nên câu chuyện ông Yutaka Ikeuchi đưa ra thật sự có phần kém hợp lý.

"Không cẩn thận thì những gì ông Yutaka Ikeuchi suy nghĩ lại lệch hẳn với thực tế bóng đá Việt Nam. Thực tế đã chứng minh nhiều HLV Nhật Bản bị lệch pha với bóng đá chúng ta" - BLV Quang Huy tiếp.