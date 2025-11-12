Tuyển Việt Nam bùng nổ, gieo sầu cho Trung Quốc, thẳng hướng ngôi vô địch tại đất khách

U22 Việt Nam đã khép lại trận giao hữu tại Panda Cup 2025 với U22 Trung Quốc bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân khách – một kết quả vừa đủ để khẳng định bản lĩnh, vừa đủ để khiến đối thủ thêm nặng nề với “cái dớp” mang tên Việt Nam.

Trận đấu được tổ chức tại Thành Đô và các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh đã chơi với sự tự tin, kỷ luật đáng ngưỡng mộ. Dù bị đánh giá thấp hơn về thể hình và thể lực, U22 Việt Nam vẫn nhập cuộc chủ động, tổ chức pressing tầm trung và không ngại tranh chấp. Lối chơi chặt chẽ cùng khả năng di chuyển thông minh giúp họ kiểm soát phần lớn các pha triển khai bóng của đội chủ nhà.

Hiệp một trôi qua với thế trận tương đối cân bằng. Trung Quốc sở hữu nhiều pha bóng biên nguy hiểm, nhưng hàng thủ Việt Nam – đặc biệt là bộ đôi trung vệ – đã chơi tập trung, bọc lót kín kẽ và không để lộ khoảng trống.

U22 Việt Nam ít cơ hội hơn nhưng ở cuối hiệp một cũng có những pha tấn công khiến đội chủ nhà phải "toát mồ hôi". Sự ăn ý giữa các cầu thủ tấn công giúp đội khách tạo ra một số tình huống đáng chú ý, và đến phút 81, bàn thắng đã tới sau một pha phối hợp mẫu mực. Một đường chuyền xẻ nách mở ra khoảng trống bên cánh phải, bóng được căng ngang vào trong khiến hậu vệ U22 Trung Quốc mắc lỗi, tạo cơ hội cho Phạm Minh Phúc dứt điểm chính xác, hạ gục thủ môn chủ nhà.

Sau bàn mở tỷ số, U22 Việt Nam chủ động lùi sâu đội hình, tập trung bảo vệ thành quả. HLV Đinh Hồng Vinh chỉ đạo học trò giữ cự ly hợp lý, tránh phạm lỗi không cần thiết và kiên trì bẻ gãy các pha bóng của đối thủ. U22 Trung Quốc gia tăng sức ép, đặc biệt ở khoảng 15 phút cuối, nhưng vấp phải một hàng phòng ngự chơi tỉnh táo và kỷ luật. Thủ môn Cao Văn Bình trận này có nhiều pha cản phá xuất sắc, góp phần giữ vững chiến thắng 1-0 đến hết trận.

Kết quả này không chỉ là màn “phục hận” sau thất bại 1-2 của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc tại Panda Cup 2024, mà còn tiếp nối mạch đối đầu thuận lợi của bóng đá trẻ Việt Nam trước đối thủ láng giềng. Tính từ năm 2016 đến nay, U22 Việt Nam thắng 2, hòa 2, thua 1 trước U22 Trung Quốc. Sự tiến bộ trong cách tổ chức lối chơi, bản lĩnh thi đấu và khả năng kiểm soát nhịp độ là điểm nhấn rõ nhất mà U22 Việt Nam thể hiện.

Với HLV Đinh Hồng Vinh, đây là trận đấu quan trọng không chỉ ở kết quả, mà ở cách đội bóng thể hiện tinh thần kỷ luật và bản sắc chiến thuật. Ông đã sử dụng luân phiên nhiều gương mặt trẻ để kiểm nghiệm phong độ, đồng thời khẳng định định hướng phát triển lứa cầu thủ kế cận cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Dù chỉ là giao hữu, nhưng việc đánh bại U22 Trung Quốc ngay tại sân khách mang ý nghĩa tinh thần rất lớn – một lời khẳng định rằng bóng đá Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng ở cấp độ trẻ, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với những nền bóng đá được đầu tư mạnh mẽ trong khu vực.

U22 Trung Quốc có lẽ sẽ phải tiếp tục trăn trở với “nỗi ám ảnh” mang tên Việt Nam. Còn với các cầu thủ trẻ của HLV Đinh Hồng Vinh, chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến đấu, là động lực để họ tự tin hơn trên hành trình sắp tới – hành trình mà mỗi trận đấu đều là cơ hội khẳng định rằng, thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam đã sẵn sàng nối tiếp những gì đàn anh đã gây dựng.

Trở lại với Panda Cup 2025, trước đó ở loạt đấu sớm, U22 Hàn Quốc đã thắng U22 Uzbekistan 2-0. Theo đó, U22 Hàn Quốc và U22 Việt Nam hiện đều có 3 điểm nhưng chúng ta xếp thứ 2 vì hiệu số kém hơn.

Ngày 15/11 tới, U22 Việt Nam sẽ đấu U22 Uzbekistan lúc 14h30, còn U22 Trung Quốc đấu U22 Hàn Quốc lúc 18h35.

