Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á

Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia

BXH tổng hợp thành tích giải U23 châu Á được xây dựng dựa trên thành tích của các đội tuyển lọt vào VCK. Mỗi đội được 3 điểm cho 1 trận thắng, 1 điểm cho trận hòa và 0 điểm cho trận thua. Chỉ số tiếp theo được xét đến là hiệu số bàn thắng bại.

U23 Việt Nam là đại diện Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất. Đoàn quân áo đỏ xếp thứ 10 trên BXH tổng với 20 trận đấu, thắng 4, hòa 7, thua 9, ghi được 22 bàn thắng và nhận 29 bàn thua.

U23 Việt Nam đứng thứ 10 trên BXH tổng hợp thành tích tại giải U23 châu Á

Ấn tượng hơn, U23 Việt Nam còn là đội Đông Nam Á duy nhất từng lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á. Tại giải đấu năm 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo tạo nên “kỳ tích Thường Châu” và chỉ chịu thua sát nút trước U23 Uzbekistan với tỉ số 1-2 ở trận đấu cuối cùng.

Ngoài ra, Việt Nam cùng Thái Lan đang cùng nhau giữ kỷ lục số lần dự giải U23 châu Á của khu vực Đông Nam Á. Tính cả giải đấu năm 2026, 2 đội đều có 6 lần góp mặt. Tuy nhiên, thành tích của U23 Việt Nam phần nào ấn tượng hơn khi đã 6 lần vượt qua vòng loại. Còn U23 Thái Lan đã không thể vượt qua vòng loại năm 2020 nhưng vẫn được dự giải với tư cách đội chủ nhà.

U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng

Trên BXH tổng hợp, U23 Thái Lan xếp thứ 14 với 13 điểm. Đứng ngay sau là U23 Indonesia với 7 điểm. Đội bóng xứ Vạn đảo có giải đấu năm 2024 bùng nổ khi vào tới bán kết. Nhưng ở ngay kỳ tiếp theo, U23 Indonesia thậm chí còn không vượt qua nổi vòng loại dù được thi đấu trên sân nhà.

U23 Malaysia sau 3 lần dự giải đã có 4 điểm và từng 1 lần vào tới tứ kết năm 2018. Đại diện cuối cùng của Đông Nam Á trong BXH là U23 Myanmar. Họ đã có 1 lần dự VCK nhưng để thua cả 3 trận và không có điểm nào.

Hướng tới VCK U23 châu Á 2026, chỉ U23 Việt Nam và U23 Thái Lan có cơ hội nâng cao thành tích. Nhưng U23 Việt Nam nắm lợi thế hơn khi đứng trong nhóm hạt giống số hai trước lễ bốc thăm vòng bảng. Còn U23 Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số ba.

Các chân sút của U23 Việt Nam

Quang Hải chính là chân sút số một của U23 Việt Nam trong lịch sử giải U23 châu Á. Tiền vệ người Hà Nội đã ghi tới 5 bàn ở giải đấu năm 2018. Đặc biệt hơn, các bàn thắng của Quang Hải đều rất đẹp mắt và mang tính chất quyết định trận đấu. Pha sút phạt "cầu vồng trong tuyết" của Quang Hải vào lưới U23 Uzbekistan được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất giải U23 châu Á 2018.

Siêu phẩm của Quang Hải

Có 2 cầu thủ đã ghi bàn ở 2 giải đấu khác nhau là Công Phượng và Văn Tùng. Công Phượng ghi 1 bàn năm 2016 và 1 bàn năm 2018. Văn Tùng “nổ súng” ở các giải đấu năm 2022 và 2024.

Danh sách các cầu thủ U23 Việt Nam ghi bàn tại VCK U23 châu Á

5 bàn: Quang Hải

2 bàn: Công Phượng, Bùi Vĩ Hào, Văn Tùng

1 bàn: Duy Mạnh, Tuấn Anh, Hà Đức Chinh, Phan Văn Đức, Tiến Linh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nhâm Mạnh Dũng, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Võ Hoàng Minh Khoa