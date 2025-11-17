Tuyển Việt Nam bất ngờ nhận “món quà” từ FIFA trước trận đấu quan trọng

Cụ thể, theo số liệu mới nhất từ Football Ranking, tuyển Việt Nam dù chưa thi đấu trong tháng 11 nhưng vẫn được tăng 1 bậc trên BXH FIFA, từ 111 lên 110 thế giới.

Điểm số của tuyển Việt Nam trên BXH FIFA vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, việc được thăng hạng bắt nguồn từ những biến động của nhóm các đội tuyển liền kề, trong đó một số đội đã bị xuống hạng như Tanzania (giảm 5 bậc xuống hạng 112) hay Kenya (giảm 4 bậc xuống hạng 113), Nigeria (giảm 1 bậc xuống hạng 109) sau khi các đội này mới thi đấu ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Tương tự như tuyển Việt Nam thì tuyển Malaysia cũng được tăng 1 bậc, leo lên hạng 117 thế giới dù chưa đá dịp FIFA Days tháng 11, do những biến động của các đội tuyển xếp liền kề.

Tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên BXH FIFA dù chưa thi đấu dịp FIFA Days tháng 11/2025.

Thái Lan là đội tiếp theo trong khu vực Đông Nam Á được thăng hạng, tăng 2 bậc từ 96 lên 94 thế giới. “Voi chiến” được cộng thêm 3,13 điểm nhờ thắng Singapore 3-2 cách đây ít ngày.

Tại khu vực Đông Nam Á, thứ hạng của một số đội khác cũng có sự biến động: Indonesia giảm 1 bậc (xuống 123 FIFA), Myanmar giảm 1 bậc (xuống hạng 164), trong khi thứ hạng của một số đội còn lại như Singapore, Philippines, Lào, Campuchia, Timor Leste, Brunei vẫn giữ nguyên.

Trong vài ngày sắp tới, thứ hạng của các đội hứa hẹn sẽ có biến động lớn, khi những đại diện đồng loại ra quân ở vòng loại Asian Cup 2027. Trong trường hợp giành chiến thắng trước tuyển Lào vào ngày 19/11, tuyển Việt Nam khả năng sẽ tiếp tục cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA.