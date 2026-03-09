Tuyển Việt Nam bất ngờ gặp khó khăn lớn vì Uzbekistan, phải tranh vé "sống mái" với Philippines

Ở lượt trận cuối bảng B VCK Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Uzbekistan đã có màn trình diễn áp đảo khi đánh bại Bangladesh với tỷ số 4-0. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng Trung Á giành chiến thắng đầu tiên tại giải mà còn tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đua giành vé vào Tứ kết.

Với 3 điểm có được sau vòng bảng, Uzbekistan khép lại bảng B ở vị trí thứ ba. Tuy nhiên, chiến thắng đậm trước Bangladesh giúp họ sở hữu hiệu số -2 cùng 4 bàn thắng ghi được. Thành tích này giúp Uzbekistan vươn lên đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào Tứ kết. Với các chỉ số hiện tại, Uzbekistan đã chắc chắn nắm trong tay một tấm vé vớt.

Nữ Uzbekistan thắng 4-0 trước Bangladesh để đoạt tấm vé vớt đầu tiên vào Tứ kết.

Chiến thắng 4-0 của Uzbekistan đã đẩy Philippines xuống vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba. Dù cùng có 3 điểm và cùng hiệu số -2, nhưng Philippines chỉ ghi được 2 bàn thắng nên xếp sau Uzbekistan.

Điều này khiến cục diện tại bảng C – nơi tuyển nữ Việt Nam đang góp mặt – trở nên vô cùng căng thẳng khi đá 2 trận cuối vào ngày mai 10/3.

Sau hai lượt trận, tuyển nữ Việt Nam đang có 3 điểm với hiệu số bàn thắng bại +0. Tuy nhiên, ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải chạm trán Nhật Bản – một trong những đội bóng hàng đầu thế giới và cũng là ứng viên vô địch của giải.

Khả năng tuyển nữ Việt Nam giành điểm trước Nhật Bản là không cao. Vì vậy, điều quan trọng nhất với đội bóng áo đỏ lúc này là kiểm soát cách biệt nếu phải nhận thất bại.

Trong trường hợp tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản với cách biệt từ 3 bàn trở lên, đội sẽ rơi xuống cuối bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba. Khi đó, Việt Nam sẽ bị loại còn Philippines sẽ giành tấm vé vào tứ kết.

Nếu tuyển nữ Việt Nam thua với tỷ số 0-2, mọi thông số với Philippines sẽ trở nên hoàn toàn cân bằng: cùng 3 điểm, cùng hiệu số -2 và cùng ghi 2 bàn thắng. Khi đó, thứ hạng giữa hai đội sẽ phải so sánh thêm điểm kỷ luật (fair-play). Nếu vẫn bằng nhau, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm để xác định đội đi tiếp.

Chỉ khi thua với cách biệt ít hơn 2 bàn (hoặc cách biệt 2 bàn nhưng có thêm bàn thắng), tuyển nữ Việt Nam mới chắc chắn xếp trên Philippines và giành tấm vé vào tứ kết.

Nữ Việt Nam (áo đỏ) sẽ phải cố gắng hết sức hạn chế bàn thua trước Nhật Bản vào chiều mai.

Vì vậy, sau chiến thắng của Uzbekistan trước Bangladesh, cục diện cuộc đua vé vớt đã trở nên cực kỳ khắc nghiệt. Trước đối thủ mạnh như Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam không chỉ phải thi đấu với tinh thần cao nhất mà còn phải kiểm soát chặt chẽ thế trận, bởi mỗi bàn thua lúc này đều có thể quyết định số phận của đội tại giải châu Á.

Cũng cùng lúc 16h00 hôm nay, bảng B có trận nữ Trung Quốc đấu nữ Triều Tiên và thắng 2-1. Trung Quốc có 9 điểm vươn lên đầu bảng, còn Triều Tiên vẫn có 6 điểm, đứng thứ nhì.

Hiện cặp Tứ kết đầu tiên lộ diện là Tứ kết 4, giữa Australia vs Triều Tiên. 3 cặp còn lại phải chờ kết thúc bảng C.