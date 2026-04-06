Tuyển Trung Quốc vỡ trận với “mưa bàn thua”, lỡ cơ hội vô địch giải quốc tế

Rạng sáng 6/4 (giờ Việt Nam), đội U16 nữ Trung Quốc đã có trận chung kết tranh chức vô địch giải Montaigu Cup 2026 gặp U16 nữ Nhật Bản.

Trước trận đấu này thì U16 nữ Trung Quốc có phong độ rất ấn tượng. Họ đánh bại của Anh (1-0), hạ chủ nhà Pháp (2-1) và cầm hòa Mexico 1-1. Trong khi đó, U16 nữ Nhật Bản còn mạnh mẽ hơn với việc toàn thắng cả 3 trận tại Montaigu Cup 2026.

Sau khi trận đấu bắt đầu, U16 nữ Nhật Bản đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Ngay phút 12, đội bóng trẻ xứ Phù Tang đã vươn lên dẫn trước nhờ một quả phạt đền. Sau đó, U16 nữ Nhật Bản đã kiểm soát hoàn toàn thế trận với lối chơi đậm chất kỹ thuật và giàu tốc độ. Trong khi đó, U16 nữ Trung Quốc thậm chí không thể thực hiện được bất kỳ một pha phản công nào trong suốt hiệp đầu tiên.

Hệ quả là sau nhiều pha dứt điểm, U16 nữ Nhật Bản đã ghi thêm được 3 bàn thắng nữa, trong đó có 2 bàn ở hiệp 2. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 4-0 cho Nhật Bản. Kết quả này giúp Nhật Bản đoạt chức vô địch giải Montaigu Cup 2026 trong khi U16 nữ Trung Quốc ngậm ngùi giành ngôi Á quân.

Đây là lần thứ hai liên tiếp U16 Trung Quốc gặp Nhật Bản trong trận chung kết Montaigu Cup. Năm ngoái, các cô gái Trung Quốc thi đấu tốt hơn và chỉ thua 0-1.

Theo đánh giá từ Sohu, dù để thua đậm Nhật Bản ở chung kết năm nay nhưng nếu xét trong cả 4 trận tại giải đấu, các cô gái Trung Quốc vẫn chơi khá tốt, đặc biệt là 2 chiến thắng trước Anh và Pháp. Trong thời gian tới, LĐBĐ Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho U16 nữ Trung Quốc để họ có thể cạnh tranh với những đội xuất sắc nhất của châu Á như Nhật Bản.