Tuyển Trung Quốc thua sốc đội Đông Nam Á, báo Trung Quốc thẳng thừng: "Thua như vậy còn là may"

Theo đó, U17 Trung Quốc vừa kết thúc đợt tập huấn trước thềm vòng loại U17 châu Á 2026 với kết quả gây nhiều thất vọng. Đội bóng này hội quân tại Trùng Khánh từ ngày 6/11 vừa qua và mời U17 Myanmar sang thi đấu 3 trận giao hữu.

Trong cuộc đọ sức đầu tiên vào ngày 12/11, U17 Trung Quốc thắng đậm 4-0, mang tới sự hứng khởi cho người hâm mộ. Tuy nhiên khi tái đấu 1 ngày sau đó, đội chủ nhà lại để đối phương cầm hòa với tỉ số 1-1.

Và rồi đến trận đấu cuối cùng vào ngày 15/11 vừa qua, U17 Trung Quốc bất ngờ để thua U17 Myanmar với tỉ số 0-2. Điều này khiến dư luận xứ tỷ dân không khỏi lo lắng, bởi vòng loại U17 châu Á 2026 đã cận kề (khởi tranh vào ngày 22/11 tới).

U17 Trung Quốc chạy đà chưa ưng ý với thành tích thắng 1, hòa 1, thua 1 trước thềm vòng loại U17 châu Á 2025.

Bình luận về kết quả này, tờ 163.com (Trung Quốc) đưa ra quan điểm: “U17 Trung Quốc có thể chơi tốt trước các đội mạnh châu lục như Australia, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Nhật Bản và Hàn Quốc, tuy nhiên khi đối đầu với những đội bị đánh giá thấp hơn như Ấn Độ rồi Myanmar thì đội lại để thua.

Điều này xuất phát từ việc U17 Ấn Độ và U17 Myanmar đều chọn lối chơi phòng ngự, lùi sâu đội hình, còn U17 Trung Quốc thì lóng ngóng trong việc chống phản công”.

U17 Trung Quốc được thi đấu trên sân nhà tại bảng A vòng loại U17 châu Á 2025.

Theo cây viết của tờ 163.com, các đối thủ sắp tới của U17 Trung Quốc tại bảng A vòng loại U17 châu Á 2026 đều là những đội bị đánh giá thấp hơn, và nhiều khả năng họ cũng sẽ chọn lối chơi tương tự U17 Myanmar. Khi ấy, các đối thủ cùng bảng gồm Sri Lanka, Timor Leste, Brunei, Bahrain và Bangladesh sẽ tiếp tục bắt U17 Trung Quốc phải giải bài toán khó trước một hàng phòng ngự đông người.

Bởi thế, tờ 163.com cho rằng chính trận thua vừa qua trước U17 Myanmar có khi lại là một điểm may, giúp cho U17 Trung Quốc có cơ hội nhìn nhận lại vấn đề để tìm cách cải thiện.

“Vậy làm thế nào để U17 Trung Quốc có thể bước vòng loại U17 châu Á 2026 với sự chuẩn bị tâm lý tốt hơn? Với việc không thể xuyên thủng hàng thủ số đông của đối phương, thậm chí còn bị dẫn trước, làm cách nào để các cầu thủ trẻ Trung Quốc có thể hóa giải tình thế?

Rõ ràng, đây là những vấn đề cấp bách cần giải quyết. Và xét từ góc độ này, trận thua 0-2 trước U17 Myanmar có khi còn là điều may. Đặc biệt khi trận giao hữu này đã phơi bày điểm yếu của U17 Trung Quốc. Thay vì chỉ chú tâm vào kết quả, việc thu về bài học giá trị sẽ quan trọng hơn rất nhiều với các cầu thủ trẻ Trung Quốc”.

Theo lịch, U17 Trung Quốc sẽ lần lượt chơi 5 trận tại bảng A vòng loại U17 châu Á 2026 từ ngày 22/11 tới 30/11/2025. Dù đội bóng này có lợi thế sân nhà, nhưng việc chỉ duy nhất đội nhất bảng mới giành vé đi tiếp sẽ khiến cuộc đua trở nên vô cùng khốc liệt và các đội bóng không được phép sẩy chân.