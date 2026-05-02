Tuyển Trung Quốc thua đau, “trở về mắt đất” sau trận thắng Italia

Cách đây ít ngày, đội tuyển trẻ U15 Trung Quốc đã tạo ra địa chấn khi đánh bại chủ nhà Italia 2-0 ở giải giao hữu quốc tế. Chiến thắng này giúp các cầu thủ trẻ Trung Quốc nhận nhiều lời tán dương từ dư luận nước nhà.

Sau trận thắng đó, U15 Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra bất ngờ trước Áo ở lượt trận thứ ba tại giải đấu ở Italia (diễn ra rạng sáng 29/4). Tuy nhiên, lần này các cầu thủ Trung Quốc đã phải nhận kết quả không vui.

Khác với trận trước, U15 Trung Quốc không thể tổ chức phản công hiệu quả trước Áo. Ngoài ra, đội bóng trẻ từ Đông Á cũng không thể giữ sạch lưới trước sức mạnh tấn công của đối thủ.

U15 Trung Quốc thi đấu lép vế trong phần lớn thời gian của trận đấu và hệ quả là họ để thua với tỷ số 0-1.

U15 Trung Quốc thua liền 2 trận sau trận thắng bất ngờ trước Italia.

Với việc để thua Áo, U15 Trung Quốc phải đối đầu U15 Romania ở trận đấu cuối cùng tranh hạng 7-8 tại giải (ngày 1/5).

Trước môt đối thủ khá mạnh ở châu Âu với ưu thế về thể hình, thể lực, các cầu thủ Trung Quốc dù rất nỗ lực song vẫn phải nhận thất bại chung cuộc trước U15 Romania với tỷ số 0-1.

Như vậy, U15 Trung Quốc đã thua cả 2 trận gặp Áo và U15 Romania trong khoảng 2 ngày với cùng một kịch bản và cùng một tỷ số. Theo trang 163, U15 Trung Quốc chỉ có thể xếp hạng 8 ở giải quốc tế tại Italia. Việc thua 2 trận cùng khiến U15 Trung Quốc “trở về mặt đất” sau khi họ đánh bại Italia.

Theo kế hoạch của LĐBĐ Trung Quốc, nhiều đội tuyển trẻ của nước này trong đó có lứa U15, sẽ tiếp tục có thêm những đợt tập huấn và thi đấu ở châu Âu trong thời gian tới.