Tuyển Trung Quốc thua đậm khi đá “chấp tuổi” trước đối thủ lạ

Tuyển Trung Quốc nhận thêm một trận thua đậm ở giải quốc tế đang diễn ra tại Pháp.

Lượt đấu thứ 4 tại giải Toulon Tournament (Pháp) vừa khép lại, đội U20 Trung Quốc đã phải hứng chịu một trận thua đậm trước đối thủ khá lạ với họ, U23 Tunisia.

Theo Sohu, thành phần của đội đội tuyển trẻ Tunisia thực chất không hoàn toàn là đội U23, do họ vẫn có một số gương mặt mới từ 19 đến 21 tuổi. Dù vậy, tuyển trẻ Trung Quốc với thành phần là lứa U19, U20, vẫn có thể được xem là “chấp tuổi” khi chạm trán đối thủ từ châu Phi.

Trước U23 Tunisia, đội đã thắng cả bốn trận và đang có phong độ cao cả trong tấn công lẫn phòng thủ, đội tuyển trẻ U20 Trung Quốc đã phải chống đỡ ngay từ đầu.

Trong hiệp một, U20 Trung Quốc đã phòng ngự khá tốt, liên tục hóa giải những pha đột phá sắc bén từ hai cánh và trung lộ của đối phương, nhưng cũng phải may mắn lắm mới cầm cự được và giữ tỷ số hòa.

U20 Trung Quốc bộc lộ hạn chế lớn về thể lực trong hiệp hai.

Sang hiệp hai, những hạn chế về thể lực của U20 Trung Quốc đã bộc lộ rõ rệt. Tốc độ chạy của các cầu thủ giảm sút, sự tập trung phòng ngự lung lay, và đối thủ liên tục khai thác những khoảng trống trong hàng thủ.

U23 Tunisia, với hệ thống chiến thuật hoàn thiện và ưu thế về thể lực, đã duy trì sức ép và liên tục ghi bàn. Một tình huống kịch tính đã diễn ra vào cuối trận đấu khi hậu vệ U20 Trung Quốc Yang Zhanpeng phạm lỗi trong vòng cấm, nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, buộc đội bóng phải chơi với 10 người. Mặc dù thủ môn dự bị Fan Mengtong đã có pha cứu thua xuất sắc trong một quả phạt đền, anh vẫn không thể ngăn cản đối thủ ghi bàn từ pha bóng bật ra, ấn định thất bại 0-3 cho đội U20 Trung Quốc.

Tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Với kết quả này, U20 Trung Quốc chỉ kết thúc vòng bảng giải Toulon Tournament ở vị trí thứ 3, không thể giành vé đi tiếp, bỏ lỡ trận tranh hạng ba. Trước khi thua Tunisia, U20 Trung Quốc thắng U21 Saudi Arabia 1-0, thua U20 Congo 0-3 và thắng U19 Colombia 1-0.