Tuyển Trung Quốc thị uy sức mạnh, Hong Kong bất lực trong thế trận một chiều

Nữ Trung Quốc khởi đầu Asiad 2026 bằng chiến thắng 5-1 trước Hong Kong (Trung Quốc), qua đó mở rộng đáng kể cơ hội đứng đầu bảng G.

Đội tuyển nữ Trung Quốc đã có màn ra quân đầy ấn tượng tại bảng G bóng đá nữ Asiad 2026 khi vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 5-1. Không chỉ tạo ra cách biệt lớn, đội bóng này còn hoàn toàn áp đảo đối thủ trong phần lớn thời gian trận đấu.

Ngay từ những phút đầu, Trung Quốc đã chủ động đẩy cao đội hình và nhanh chóng kiểm soát cuộc chơi. Sự vượt trội được thể hiện rõ qua những con số thống kê: Trung Quốc kiểm soát bóng tới 81%, tung ra 23 pha dứt điểm với 13 lần đưa bóng đi trúng đích. Trong khi đó, Hong Kong chỉ có 2 cú sút dù cả hai đều hướng trúng khung thành.

Trung Quốc áp đảo tuyệt đối

Chen Qiaozhu mở tỷ số cho Trung Quốc ở phút 14, tạo tiền đề cho một thế trận thuận lợi dành cho đội bóng được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Hong Kong bất ngờ tìm được bàn gỡ ở phút 31 nhờ công Wai Ki.

Bàn thắng này giúp Hong Kong phần nào tạo ra hy vọng về khả năng gây khó khăn cho đối thủ. Dù vậy, Trung Quốc nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn trước khi hiệp 1 khép lại. Phút 38, Fu vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Trung Quốc bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-1.

Nếu bàn phản lưới nhà của Fu giúp Trung Quốc vượt lên, thì những gì diễn ra sau giờ nghỉ mới thực sự cho thấy khoảng cách giữa hai đội.

Chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Wang Yanwen ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. Hong Kong gần như không thể tạo ra sức ép đáng kể trước khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công liên tục của Trung Quốc.

Trung Quốc tiếp tục duy trì sức ép trong phần còn lại của trận đấu. Khi Hong Kong không còn đủ khả năng chống đỡ, Wang Shuang lên tiếng với cú đúp ở các phút 79 và 89, khép lại chiến thắng 5-1 cho đội nhà.

Với riêng Wang Shuang, màn trình diễn này cho thấy kinh nghiệm và khả năng tạo khác biệt của một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía Trung Quốc. Hai bàn thắng trong khoảng 10 phút cuối giúp đội nhà không chỉ bảo toàn chiến thắng mà còn tạo ra cách biệt đủ lớn.

Cánh cửa đi tiếp rộng mở

Chiến thắng 5-1 giúp Trung Quốc tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng G. Trước đó, ở trận đấu diễn ra lúc 12h00, Philippines và Uzbekistan đã chia điểm với tỷ số 1-1.

Kết quả này mang lại lợi thế đáng kể cho Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu. Với 3 điểm cùng hiệu số +4, đội bóng này đang có vị trí thuận lợi trước lượt trận thứ hai.

Ngày 17/9, Trung Quốc sẽ chạm trán Uzbekistan vào lúc 12h00. Cùng ngày, Philippines đối đầu Hong Kong lúc 17h00. Nếu tiếp tục giành chiến thắng trước Uzbekistan, Trung Quốc sẽ tiến thêm một bước rất dài trên hành trình giành ngôi đầu bảng G.

Trong khi đó, trận hòa 1-1 trước Uzbekistan khiến Philippines chưa thể tạo ra lợi thế cần thiết. Đội bóng này sẽ phải tận dụng tốt hai trận đấu còn lại, đặc biệt là cuộc đối đầu Hong Kong, trước khi nghĩ tới khả năng cạnh tranh vị trí cao tại bảng đấu.

Thách thức lớn chờ Uzbekistan

Điểm đáng chú ý sau trận ra quân của Trung Quốc không chỉ nằm ở 5 bàn thắng. Đó còn là khả năng áp đặt thế trận được thể hiện qua tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 81%.

23 pha dứt điểm, trong đó có 13 lần trúng đích, cho thấy Trung Quốc liên tục đặt hàng thủ Hong Kong vào tình trạng chống đỡ. Ngược lại, việc Hong Kong chỉ có 2 pha dứt điểm cho thấy họ gần như không thể duy trì những đợt tấn công đủ sức gây áp lực.

Dù vậy, chiến thắng 5-1 cũng cho thấy Trung Quốc vẫn cần duy trì sự tập trung. Việc để Hong Kong ghi bàn ở phút 31 là chi tiết mà ban huấn luyện chắc chắn không muốn lặp lại khi đối thủ phía trước là Uzbekistan.

Uzbekistan đã có 1 điểm sau trận hòa Philippines và chắc chắn sẽ bước vào cuộc đối đầu Trung Quốc với quyết tâm cao hơn. Đây mới là bài kiểm tra đáng chú ý đầu tiên đối với sức mạnh thực sự của Trung Quốc tại bảng G.

Nếu tiếp tục thể hiện khả năng kiểm soát trận đấu như ở màn ra quân, Trung Quốc hoàn toàn có cơ sở để hướng tới vị trí đầu bảng. Sau chiến thắng đậm trước Hong Kong, cánh cửa đi tiếp đang mở rộng, nhưng cuộc đối đầu Uzbekistan ngày 17/9 mới có thể cho thấy đội bóng này tiến gần đến mục tiêu ấy đến đâu.