Tuyển Trung Quốc & nỗi ám ảnh mang tên Việt Nam

SỰ "KHÓ CHỊU" ĐẾN TỪ BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

Tháng 11/2016, tại giải giao hữu ở Vũ Hán, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đã có trận ra quân gặp U22 Trung Quốc. Dù bị đánh giá thấp hơn về thể hình và thể lực, đội bóng trẻ Việt Nam vẫn nhập cuộc tự tin và chơi sòng phẳng. Kết quả hòa 1-1 không chỉ là một tỷ số tích cực, mà còn phản ánh bước chuyển mình của bóng đá Việt Nam thời điểm đó.

Trận đấu ấy, Đức Chinh là người ghi bàn mở tỷ số cho U22 Việt Nam ở phút 43 sau pha tấn công sắc nét. Trung Quốc gỡ hòa trong hiệp hai, nhưng điều khiến giới chuyên môn chú ý chính là lối chơi chủ động, kỷ luật và đầy tốc độ của các cầu thủ áo đỏ. Không còn hình ảnh một đội bóng Đông Nam Á lép vế, Việt Nam khi ấy đã cho thấy họ hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa với đại diện đến từ nền bóng đá lớn hơn.

Còn với phía Trung Quốc, trận hòa này được xem là tín hiệu đáng báo động. Họ sở hữu lứa cầu thủ trẻ được đầu tư mạnh mẽ, nhưng lại gặp nhiều bế tắc trong khâu tổ chức tấn công. Nhiều tờ báo nước này thậm chí cho rằng “đội trẻ Trung Quốc cần nhìn sang Việt Nam để học cách chơi bóng hiện đại và hiệu quả hơn”. Từ đó, Việt Nam trở thành cái tên khiến người Trung Quốc cảm thấy “khó chịu” mỗi khi nhắc đến.

Tiến Linh lập cú đúp giúp U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc 2-0.

U22 VIỆT NAM GIEO "ÁC MỘNG" CHO BÓNG ĐÁ TRUNG QUỐC

Ba năm sau, ám ảnh ấy được “nâng cấp” thành nỗi đau thực sự. Ngày 8/9/2019, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo hành quân sang Vũ Hán để đá giao hữu với U22 Trung Quốc – đội khi ấy được dẫn dắt bởi HLV lừng danh Guus Hiddink. Sự đối lập giữa hai chiếc ghế huấn luyện – một chiến lược gia kỳ cựu từng đưa Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002 và một HLV người Hàn đang làm việc tại Việt Nam – khiến trận đấu trở nên đặc biệt.

Thế nhưng, kết quả lại khiến cả châu Á bất ngờ. U22 Việt Nam chơi tự tin, áp đặt thế trận và giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Nguyễn Tiến Linh. Hai bàn thắng đều đến từ những pha phối hợp tốc độ, cho thấy sự vượt trội về tư duy chiến thuật và khả năng chuyển trạng thái của Việt Nam so với đối thủ. Trong khi đó, các cầu thủ Trung Quốc tỏ ra lúng túng, rời rạc và bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Bùi Tiến Dũng.

Sau trận, HLV Guus Hiddink thừa nhận: “Việt Nam chơi rất tốt, họ có tinh thần và tổ chức mà chúng tôi chưa đạt được.” Vài tháng sau, ông bị sa thải – một hệ quả trực tiếp từ thất bại ê chề này. Giới truyền thông Trung Quốc gọi đây là “trận thua nhục nhã nhất lịch sử đội U22”, trong khi người hâm mộ Việt Nam xem đó là cột mốc chứng minh sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá nước nhà.

Từ chiến thắng 2-0 ấy, Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế tại khu vực mà còn khiến người Trung Quốc thực sự lo lắng: họ đã không còn chắc chắn có thể “dạy dỗ” Việt Nam như quá khứ.

U22 Trung Quốc nhiều lần sa lầy trước U22 Việt Nam dù được đánh giá cao hơn.

THÊM MỘT TRẬN HÒA, TƯƠNG LAI NÀO CHO U22 TRUNG QUỐC?

Tháng 3/2025, hai đội lại gặp nhau tại giải giao hữu CFA Team China Cup. Một lần nữa, Trung Quốc khát khao chiến thắng để “phục thù”, trong khi U22 Việt Nam xem đây là dịp thử nghiệm lực lượng hướng tới SEA Games. Dù có lợi thế sân nhà và tung ra đội hình mạnh, U22 Trung Quốc vẫn không thể vượt qua Việt Nam, trận đấu khép lại với tỷ số 1-1.

Bàn thắng của Trung Quốc đến từ tình huống cố định, còn pha lập công cho Việt Nam thuộc về một tiền đạo trẻ tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương. Kịch bản quen thuộc lặp lại: Trung Quốc cầm nhiều bóng, nhưng Việt Nam mới là đội chơi hiệu quả và sắc bén hơn trong những pha phản công.

Truyền thông Trung Quốc tiếp tục thất vọng, gọi đây là “trận hòa đáng xấu hổ” khi đội bóng của họ không thể đánh bại một đối thủ đến từ Đông Nam Á dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong khi đó, các chuyên gia Việt Nam nhận định, kết quả hòa phản ánh đúng thực lực hai bên – thậm chí nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, U22 Việt Nam đã có thể thắng.

3/4 trận không thể thắng Việt Nam, Trung Quốc dường như mắc “hội chứng tâm lý” mỗi khi đối đầu. Họ vẫn có những cầu thủ tốt, nhưng thiếu sự gắn kết, thiếu cá tính và đặc biệt là thiếu niềm tin. Còn Việt Nam, qua mỗi lần đối đầu, lại càng tự tin hơn – như thể đang chơi với một đối thủ ngang tầm, thậm chí có thể vượt lên.

U22 Việt Nam luôn chơi kỷ luật, đoàn kết, quyết tâm khi đối đầu U22 Trung Quốc.

"NGƯỜI KHỔNG LỒ CHÂU Á" SA LẦY TRƯỚC VIỆT NAM

Từ năm 2016 đến nay, U22 Trung Quốc đã trải qua 3 trận không thắng trước U22 Việt Nam, ghi được 2 bàn nhưng thủng lưới 4. Lần duy nhất U22 Trung Quốc thắng được U22 Việt Nam là tại giải giao hữu năm 2024 (4/9), với tỷ số cũng khá chật vật 2-1.

Những con số tưởng nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa lớn với hai nền bóng đá đang đi theo hai hướng khác nhau. Trung Quốc đầu tư khổng lồ vào bóng đá trẻ, xây dựng học viện, thuê HLV đẳng cấp thế giới, nhưng kết quả lại không tương xứng. Trong khi đó, Việt Nam phát triển bằng sự bài bản, ổn định và niềm tin vào cầu thủ nội, để rồi dần trở thành “bài toán khó” cho đối thủ láng giềng phương Bắc.

Bóng đá Trung Quốc đang sa lầy trong khủng hoảng niềm tin, từ đội tuyển quốc gia cho đến các cấp độ trẻ. Họ không thiếu tiền, không thiếu sân bãi, nhưng lại thiếu định hướng và bản sắc. Còn Việt Nam, dù còn nhiều hạn chế, nhưng luôn chơi với tinh thần, kỷ luật và khát vọng. Chính điều ấy đã khiến mỗi cuộc đối đầu giữa hai đội trở thành thước đo của lòng tự tôn.

Có lẽ đó là lý do vì sao Trung Quốc liên tục mời Việt Nam giao hữu – không chỉ để “học hỏi”, mà còn để tìm lại thể diện đã mất. Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu ở trận giao hữu lúc 18h35 hôm nay, họ có thể thêm một lần nữa vượt qua U22 Việt Nam? Câu trả lời, e rằng vẫn rất khó. Vì mỗi lần gặp Việt Nam, người Trung Quốc không chỉ đối đầu với một đội bóng – mà còn đối đầu với chính nỗi ám ảnh mang tên “Việt Nam”.