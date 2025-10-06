Tuyển Trung Quốc “đại chiến” tuyển Việt Nam ngay sau khi ra mắt HLV mới?

Hồi tháng 7 vừa qua, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã sa thải HLV Branko Ivankovic sau những kết quả đáng thất vọng ở vòng loại World Cup 2026.

Ngày 5/10, trang 163 đăng tải thông tin đáng chú ý liên quan tới kế hoạch tái thiết cho tuyển Trung Quốc. Theo đó, vòng tuyển chọn đầu tiên cho vị trí HLV trưởng tuyển đã kết thúc và một số ứng viên đã bước vào vòng phỏng vấn thứ hai. HLV mới sẽ ra mắt trong tháng 10 này, và ngay sau khi công bố thuyền trưởng mới, CFA sẽ gửi lời mời thi đấu giao hữu tới một số đội tuyển, trong đó khả năng sẽ có tuyển Việt Nam.

“HLV trưởng mới sẽ nhậm chức vào tháng 10, và các trận giao hữu của đội tuyển quốc gia vào tháng 11 sẽ được lên lịch.

Sau đó, CFA sẽ chỉ cần xác định các đối thủ giao hữu cho ĐTQG. Nhiều người hâm mộ rất thích Nhật Bản tham dự các trận này. Kể từ khi Nhật Bản vượt qua vòng loại World Cup sớm, họ đã tìm kiếm những đối thủ phù hợp để thi đấu trong các trận đấu quốc tế. Điều này đã cho họ thời gian để đối đầu với Trung Quốc.

Nếu không thể mời Nhật Bản, CFA dự kiến sẽ mời tuyển Việt Nam. Thực tế, tuyển Việt Nam luôn ưa chuộng các trận giao hữu với Trung Quốc, và họ coi Trung Quốc là một đối thủ xứng tầm. Tuyển Việt Nam mới chỉ thắng Trung Quốc một lần trên sân nhà, và các trận đấu còn lại đều rất khó thắng” – trang 163 đưa tin.

Tuyển Trung Quốc khả năng sẽ mời tuyển Việt Nam đá giao hữu sau khi ra mắt HLV mới.

Cũng theo trang 163, lịch thi đấu cụ thể của tuyển Trung Quốc trong tháng 11 sẽ chỉ được công bố sau khi HLV mới nhậm chức. Tuy nhiên, khả năng để tuyển Trung Quốc có thể chạm trán tuyển Việt Nam sẽ là khá cao.

Hiện gương mặt sẽ dẫn dắt tuyển Trung Quốc vẫn là một ẩn số. Theo tiết lộ từ một nhân vật trong làng bóng đá nước này, ứng viên sáng giá nhất hiện đang là HLV trẻ Thiago Motta, người mới bị Juventus sa thải.

Ngoài ĐTQG thì U23 Trung Quốc có thể cũng sẽ mời U23 Việt Nam thi đấu giao hữu trong thời gian tới. Theo New.QQ đưa tin, CFA muốn tổ chức một giải đấu Tứ hùng để giúp đội nhà chạy đà cho VCK U23 châu Á 2026. Rất có thể U23 Việt Nam chính là một trong số 3 khách mời được CFA nhắm tới.