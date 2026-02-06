Tuyển Trung Quốc bất ngờ đánh bại “ông kẹ” khiến dư luận ngỡ ngàng

Ba ngày trước, U16 Trung Quốc đã để thua chóng vánh trước U16 Uzbekistan trong khuôn khổ giao hữu với tỷ số 0-3 ngay trên sân nhà.

Đến hôm nay (6/2), hai đội tái ngộ nhau ở trận giao hữu thứ hai. Bất ngờ đã xảy ra khi U16 Trung Quốc đã thi đấu “lột xác” để đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0.

Theo trang 163, U16 Trung Quốc tạo ra khá nhiều cơ hội và chơi lấn lướt hoàn toàn trước Uzbekistan. Hai cầu thủ trẻ Li Youan và Li Yuxuan là những người đã toả sáng để ghi bàn cho đội chủ nhà.

Nếu như ở trận trước, U16 Trung Quốc tỏ ra quá yếu, hàng phòng ngự lỏng lẻo dễ dàng bị bẻ gãy, thì ở trận này, các cầu thủ đội nhà lại chơi chắc chắn hơn rất nhiều. Điều này khiến chính truyền thông Trung Quốc cũng phải ngỡ ngàng.

U16 Trung Quốc bất ngờ đánh bại Uzbekistan 2-0.

Trang 163 thậm chí đặt dòng tít: “2-0! "Đội tuyển bóng đá U16 quốc gia yếu nhất trong lịch sử" đã làm nên một cú sốc hiếm hoi, cuối cùng cũng đánh bại được nhà vô địch châu Á, và người hâm mộ đã reo hò cổ vũ”.

“Tất nhiên, chiến thắng 2-0 không chứng minh được điều gì, và không ai nên vội vàng kết luận chỉ dựa trên chiến thắng này. Nhưng ít nhất chiều nay, người hâm mộ đã thấy được hy vọng cho bóng đá Trung Quốc và chứng kiến sự kiên cường của các cầu thủ trẻ sau thất bại. Nếu những trận đấu như thế này tiếp tục diễn ra, và các cầu thủ trẻ quen với việc thi đấu với các đội tuyển trẻ hàng đầu châu Á, đội tuyển quốc gia sẽ thấy được hy vọng một lần nữa giành vé tham dự World Cup” – trang 163 bình luận.

Trận gặp Uzbekistan chiều nay cũng khép lại đợt tập huấn đầu tiên trong năm 2026 của U16 Trung Quốc. Ngoài 1 trận thua và 1 thắng trước đối thủ từ Trung Á, U16 Trung Quốc có thêm 1 trận thắng, 1 trận thua, 2 trận hoà trước các đội bóng ở trong nước.

Sau đợt tập huấn này, U16 Trung Quốc dự kiến sẽ sang Pháp dự thêm giải giao hữu quốc tế Montaigu lần thứ 53 tại Pháp, diễn ra từ ngày 30/3 đến ngày 6/4. Theo kết quả bốc thăm, U16 Trung Quốc nằm cùng bảng A với ba đội mạnh gồm chủ nhà Pháp, Brazil và Bờ Biển Ngà.