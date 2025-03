Tuyển Trung Quốc bất ngờ đại thắng, gây áp lực cho Indonesia ở vòng loại World Cup

Rạng sáng 16/3 (giờ Việt Nam), đội tuyển Trung Quốc có trận đấu giao hữu gặp tuyển Kuwait trong đợt tập huấn ở UAE để chuẩn bị cho 2 lượt trận tại vòng loại 3 World Cup 2026.

Trước trận này, hai đội được đánh giá khá cân bằng. Tuyển Kuwait hiện đang xếp thứ 5 ở bảng B, vòng loại 3 World Cup 2026 còn tuyển Trung Quốc đang chỉ cuối bảng C, cũng ở đấu trường này.

Trong trận này, HLV Ivankovic thực hiện một số thay đổi ở đội hình xuất phát. Zhang Yuning không được sử dụng trên hàng tiền đạo. Thay vào đó, Lin Liangming và Behram Abduweli đá cặp cùng nhau. Ở hàng hậu vệ, Jiang Shenglong cũng chỉ ngồi dự bị.

Sự thay đổi trên hàng công mang tới hiệu quả lớn. Tuyển Trung Quốc bất ngờ giành thế trận áp đảo ngay từ những phút đầu tiên. Chỉ sau 30 phút, đại diện của Đông Á đã dẫn trước đối thủ tới 3-0 sau các pha lập công của Li Lei và Behram Abduweli, bên cạnh một bàn phản lưới nhà của hậu vệ Kuwait.

Tuyển Trung Quốc vừa thắng thuyết phục Kuwait 3-1.

Sau hiệp 1 với kịch bản đầy bất ngờ, HLV Ivankovic đã chọn giải pháp an toàn trong hiệp đấu thứ hai. Do đây chỉ là trận giao hữu, nên nhà cầm quân người Serbia đã rút nhiều trụ cột ra sân để tránh chấn thương. Điều này tạo cơ hội để Kuwait triển khai tấn công và ghi được 1 bàn gỡ.

Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về phía Trung Quốc. Kết quả này là tín hiệu rất tích cực với tuyển Trung Quốc trong bối cảnh họ đang chịu nhiều áp lực trước 2 lượt trận quan trọng tiếp theo ở bảng C vòng loại 3 World Cup 2026 (gặp Saudi Arabia trên sân khách ngày 20/3 và Australia trên sân nhà ngày 25/3). Việc thi đấu ấn tượng và giành chiến thắng cũng là kết quả từ những thay đổi về mặt chiến thuật của HLV Ivankovic.

Theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, Li Lei là người chơi tốt nhất ở trận này. Vốn là một hậu vệ trái nhưng cầu thủ này tham gia tốt ở mặt trận tấn công, bên cạnh đó cũng hoàn thành tốt vai trò phòng ngự với việc ngăn chặn được khá nhiều đường lên bóng của Kuwait. Ngoài Li Lei thì cầu thủ nhập tịch mới Serginho cũng thi đấu khá hiệu quả sau khi vào sân thay người.

HLV Ivankovic rất hài lòng sau trận đấu.

Kuwait là đội có phong cách chơi khá tương đồng Saudi Arabia. Truyền thông Trung Quốc kỳ vọng rằng sau chiến thắng thuyết phục trước Kuwait, toàn đội sẽ làm được điều tương tự, đó là đánh bại Saudi Arabia ở lượt trận ngày 20/3 tới.

Việc tuyển Trung Quốc thi đấu tốt cũng gây áp lực cho các đối thủ cạnh tranh ở bảng C, trong đó có tuyển Indonesia. Hiện ở bảng C, có tới 4 đội (Indonesia, Saudi Arabia, Bahrain, Trung Quốc) đều có 6 điểm và chỉ hơn kém nhau về chỉ số phụ. Dự kiến, thứ hạng ở bảng C sẽ biến động mạnh mẽ sau những vòng đấu sắp tới.

Thứ hạng 5 đội (trừ Nhật Bản) khả năng sẽ thay đổi mạnh mẽ sau 2 lượt trận tới.