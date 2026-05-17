Tuyển Triều Tiên gây sốt khi “đè bẹp” Nhật Bản để đoạt chức vô địch

Tại giải U17 nữ châu Á 2026, việc U17 nữ Triều Tiên và Nhật Bản lọt vào trận chung kết hoàn toàn không phải là bất ngờ. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở trận cuối cùng, bởi tuyển trẻ Triều Tiên đã hạ gục Nhật Bản theo cách quá áp đảo và quá dễ dàng.

Theo thống kê, U17 nữ Triều Tiên không quá áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng trước Nhật Bản (55 và 45%) tuy nhiên, số pha dứt điểm lại quá chênh lệch. Triều Tiên dứt điểm tới 21 lần, trong đó có 8 cú trúng đích, còn Nhật Bản chỉ lần lượt là 4 và 3.

Trước sức mạnh tấn công như vũ bão của U17 nữ Triều Tiên, Nhật Bản chỉ có thể giữ sạch lưới được 30 phút trước khi để Yu Jong-Hyang ghi bàn mở tỷ số.

Hiệp hai mới thực sự là thời điểm bùng nổ của Triều Tiên. Sau rất nhiều pha dứt điểm với thế trận hoàn toàn lấn lướt, Triều Tiên đã dễ dàng ghi thêm 4 bàn thắng. Trong khi đó, tất cả những gì mà các cô gái trẻ Nhật Bản làm được chỉ là 1 bàn gỡ danh dự. Trận chung kết khép lại với chiến thắng chung cuộc 5-1 cho U17 nữ Triều Tiên.

Như vậy, U17 nữ Triều Tiên đã đoạt chức vô địch giải châu Á theo cách không thể thuyết phục hơn. Trước khi hạ Nhật Bản, Triều Tiên cũng toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi 21 bàn mà không thủng lưới. Sau đó, họ hạ Thái Lan 6-0 ở tứ kết, đánh bại Trung Quốc 4-2 ở tứ kết.

U17 nữ Triều Tiên đã cho thấy họ là thế lực quá khác biệt khi dự giải châu Á, chứng minh tại sao họ lại có thể đăng quang cả ở đấu trường World Cup.

Chiến thắng cực kỳ thuyết phục ở chung kết cũng giúp U17 nữ Triều Tiên “đòi nợ” cho các đàn chị bởi cách đây không lâu, đội U20 nữ Triều Tiên đã để thua Nhật Bản 0-1 ở trận chung kết giải châu Á.