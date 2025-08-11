Tuyển thủ Việt Nam lọt top 14 thế giới sau trận thắng Thái Lan

Trong đợt cập nhật dữ liệu ngày 11/8 (giờ Việt Nam), trang thông tin bóng chuyền uy tín Volleybox đã xếp Trần Thị Thanh Thúy vào vị trí thứ 14 trên BXH các VĐV bóng chuyền nữ toàn thế giới năm 2025.

BXH được xây dựng dựa trên dữ liệu thu thập được từ các giải đấu mà các VĐV tham dự tính trong năm 2025. Cầu thủ nào càng thi đấu nhiều những giải đấu đẳng cấp cao và đạt được thành tích tốt thì càng có điểm số cao.

Volleybox ghi nhận Trần Thị Thanh Thúy đã góp mặt ở 10 giải đấu khác nhau tính từ đầu năm 2025. Ngoài các giải đấu cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, chủ công sinh năm 1997 còn thi đấu trong màu áo hàng loạt CLB từ Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam đến Indonesia.

Trần Thị Thanh Thúy đạt điểm số cao nhờ thành tích ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG

Nhờ đó, Trần Thị Thanh Thúy tích lũy được 136,60 điểm thành tích đội và 191,25 điểm thành tích cá nhân, tổng điểm là 327,85 – xếp thứ 14 thế giới.

Ngoài Thanh Thúy, tuyển Việt Nam còn 3 cái tên khác góp mặt trong top 100 thế giới là libero Nguyễn Khánh Đang (235,25 điểm – hạng 27), đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền (169,25 điểm – hạng 85) và chủ công Vi Thị Như Quỳnh (169 điểm – hạng 86).

Trần Thị Thanh Thúy đang xếp thứ 14 thế giới

Ở BXH cho tập thể, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đã thăng tiến mạnh mẽ. Sau chiến thắng trước Thái Lan và chức vô địch chặng lượt về SEA V.League 2025, tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 22 thế giới trên BXH FIVB. Đây là thứ hạng cao nhất lịch sử mà tuyển Việt Nam từng đạt được.