Tuyển thủ Việt Nam khoe biệt thự chục tỷ bề thế đang hoàn thiện, hoành tráng không kém nhà bạn thân - Văn Hậu-Hải My!

Vợ chồng Thành Chung và căn biệt thự đang xây dựng

Nếu như vợ chồng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từng khiến netizen choáng váng khi hé lộ đang xây dựng cơ ngơi mới hoành tráng tựa biệt phủ ở khu đô thị đắt đỏ, thì mới đây, đôi bạn thân chí cốt của họ là Thành Chung - Tố Uyên cũng rộn ràng khoe biệt thự chục tỷ đang trong quá trình hoàn thiện. Không cần caption dài dòng, chỉ với vài giây ngắn ngủi trong đoạn GIF, dân tình đã đủ "xỉu up xỉu down" trước độ bề thế và sang trọng của tổ ấm tương lai nhà Thành Chung.

Trong video, nàng WAG Ngô Tố Uyên - bà xã trung vệ Nguyễn Thành Chung diện váy trắng thanh lịch nắm tay chồng đứng giữa công trường ngổn ngang. Ánh mắt rạng rỡ cùng nụ cười tươi rói đủ thấy cặp đôi đang vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến từng viên gạch, từng khối xi măng đang dần thành hình một mái ấm mơ ước. Bên cạnh là Thành Chung, vẫn phong độ như thường lệ, tay nắm tay vợ, không giấu nổi vẻ tự hào. Dù căn biệt thự vẫn đang trong giai đoạn thi công, nhưng dân tình đã nhanh chóng thấy được dáng vẻ của nó qua thiết kế 3D, khung cảnh ban đêm lãng mạn: một tòa biệt thự 3 tầng phong cách tân cổ điển, tường sơn trắng tinh khôi, cửa vòm cao vút cùng hệ đèn ngoại thất vàng ấm áp, toát lên đẳng cấp sang chảnh.

Vợ chồng Thành Chung - Tố Uyên đang xây biệt thự bề thế

Dễ thấy, xu hướng "khoe nhà triệu đô" đang trở thành trào lưu trong giới cầu thủ Việt. Cách đây không lâu, Văn Hậu và Hải My từng khiến mạng xã hội dậy sóng khi hé lộ đang xây biệt phủ khủng sau đám cưới cổ tích. Vợ chồng Hùng Dũng - Mộc Trinh cũng đang xây nhà lầu. Giờ đây, cặp đôi Thành Chung - Tố Uyên tiếp tục nối gót khiến hội "có chồng đá bóng" phải vừa ngưỡng mộ, vừa "ghen tỵ không nhẹ". Dù không thường xuyên khoe khoang trên mạng xã hội, nhưng mỗi lần Thành Chung và vợ xuất hiện là lại khiến người xem "ố á" trước độ chịu chi và gu thẩm mỹ không phải dạng vừa.

Được biết, căn biệt thự này nằm ở khu vực đắc địa, có diện tích lên đến hàng trăm mét vuông, thiết kế gồm 1 tầng hầm, 3 tầng nổi và sân thượng. Nhiều fan đoán rằng, với tốc độ xây dựng hiện tại, rất có thể Tết năm nay, cặp đôi sẽ kịp về nhà mới.

Biệt thự của Thành Chung - Tố Uyên qua bản thiết kế 3D

Ngô Tố Uyên – nàng WAGs nổi tiếng với phong cách nhẹ nhàng, gu thời trang thanh lịch – cũng nhận được "cơn mưa" lời khen khi vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, tinh tế giữa công trình đang xây. Có thể thấy, dù bước vào hôn nhân chưa lâu, nhưng cả Thành Chung và Tố Uyên đang có những bước tiến vững chắc trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Thành Chung ngày càng khẳng định vị trí trụ cột trong CLB Hà Nội và ĐTQG, còn Tố Uyên cũng được khen là hậu phương vững chắc, vừa xinh đẹp vừa khéo vun vén, cô nàng còn tự mình phát triển mảng kinh doanh thời trang riêng nhận về nhiều sự chú ý.

Chưa biết khi hoàn thiện, căn biệt thự sẽ còn hoành tráng đến đâu, nhưng với những gì đã hé lộ, netizen chỉ biết "nín thở" chờ ngày Thành Chung - Tố Uyên chính thức "đập hộp" tổ ấm triệu đô của mình. Có vẻ như, hội cầu thủ Việt không chỉ thi đấu giỏi mà còn "ghi bàn" cực đỉnh trên mặt trận xây dựng tổ ấm đấy nhé!