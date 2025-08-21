Tuyển thủ Việt Nam khâu 14 mũi

Hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh xác nhận phải khâu 14 mũi ở vùng trán sau trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và BG Pathum United trong khuôn khổ AFF Club Championship 2025/26 (Cúp CLB Đông Nam Á). Tuyển thủ Việt Nam bị thương sau pha va chạm với cầu thủ đối phương.

Phút 44 của hiệp một, Matheus của BG Pathum United nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm. Cầu thủ này có tình huống cao chân đá thẳng vào mặt của Bùi Hoàng Việt Anh. Trọng tài chính ngay lập tức đuổi cầu thủ chủ nhà còn Bùi Hoàng Việt Anh phải nhờ đến sự chăm sóc y tế đặc biệt trên sân.

Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi ở vùng trán.

Đây là pha bóng mà Bùi Hoàng Việt Anh dũng cảm lao vào tranh chấp để ngăn chặn pha xử lý bóng của đối phương. Trung vệ sinh năm 1999 thỉnh thoảng vẫn khiến người hâm mộ lo lắng bởi lối chơi dũng cảm nhưng ẩn chứa rủi ro của mình.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội tham dự Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 với tư cách nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia 2024-2025, đồng thời cũng là đương kim á quân mùa giải trước. Trở lại sân chơi Đông Nam Á, thầy trò huấn luyện viên Polking quyết tâm chinh phục ngôi vương - danh hiệu mà họ đã từng đánh rơi đáng tiếc trước Buriram United cách đây không lâu.

Tuy nhiên, ngay ở thử thách đầu tiên trên đất Thái Lan, đại diện của Việt Nam trải qua trận đấu không mấy vui vẻ. Trong hiệp 1, Alan dứt điểm chuẩn xác ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho CLB Công an Hà Nội sau đường chuyền của Leo Artur. Như đã nói, BG Pathum United còn phải chơi thiếu người khi Matheus nhận thẻ đỏ.

Thế nhưng, hiệp 2 là sân khấu riêng dành cho Chananthip Songkrasin. Tiền vệ được mệnh danh là "Messi Thái Lan" ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau pha xử lý bóng đẳng cấp loại bỏ hai hậu vệ CLB Công an Hà Nội. Phút 90+7, xuất phát từ đường chuyền dài không chuẩn xác của Nguyễn Filip, Chananthip lại tung cú sút xa rất đẹp mắt ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho BG Pathum United.