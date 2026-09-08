Tuyển thủ Việt Nam cưới “chị đẹp” là mẹ đơn thân, cách cư xử với con gái riêng của vợ gây chú ý

Sau khi kết hôn với Bích Hạnh, Vũ Văn Thanh không chỉ có thêm một người bạn đời mà còn trở thành người đồng hành đặc biệt của cô con gái riêng của vợ.

Mới đây, nàng WAG Trần Bích Hạnh - bà xã hậu vệ Vũ Văn Thanh gây chú ý khi chia sẻ một câu chuyện rất đỗi đời thường trong gia đình. Do bận việc, cô không thể tham dự buổi họp phụ huynh đầu năm của con gái nên Văn Thanh đã chủ động đi thay. Họp xong, nam cầu thủ còn chụp một loạt ảnh những bức tranh con gái vẽ trên bảng rồi gửi cho vợ.

Điều khiến Bích Hạnh “dở khóc dở cười” là thay vì cùng vợ phân tích chuyện học hành, Văn Thanh lại liên tục khen và bênh con gái. Trong khi điểm bài đánh giá năng lực của cô bé có phần sa sút, anh vẫn cho rằng con mới kết thúc kỳ nghỉ hè, đồng thời động viên rằng thành tích như vậy đã thuộc nhóm khá tốt, bởi không phải bạn nào cũng giữ được kiến thức nền tảng.

Ở nhà, tình huống cũng không khác là bao. Mỗi khi con gái mắc lỗi và bị mẹ “sấy” một trận, Bích Hạnh vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Văn Thanh gọi con ra phòng khách để nói chuyện, động viên. Chưa dừng lại ở đó, ông bố còn mua đồ ăn hoặc quà cho con như một cách dỗ dành.

Văn Thanh và Bích Hạnh làm đám cưới vào tháng 6/2026 (Ảnh: FBNV)

Đến khi vào phòng, Văn Thanh chỉ nhẹ nhàng nói với vợ: “Em nhẹ nhàng với con thôi”. Bích Hạnh hài hước than thở rằng mình “thành sư tử hống ở nhà”, bởi chồng bênh con quá thì cô phải “sấy” luôn cả bố lẫn con.

Nhưng đằng sau những màn “bênh con” khiến vợ bất lực ấy lại là một hành trình dài cho thấy Văn Thanh đã thực sự bước vào cuộc sống của cô bé. Năm ngoái, dù lịch trình thi đấu bận rộn, Văn Thanh vẫn thu xếp tới trường dự lễ khai giảng của con gái. Khi Bích Hạnh phải đi học ở Hải Phòng đúng dịp sinh nhật con, nam cầu thủ cũng chủ động sắp xếp thời gian, mang đồ tới lớp để tổ chức sinh nhật cho cô bé.

Theo lời Bích Hạnh, gần như không có ngày lễ, Tết nào con gái thiếu quà từ Văn Thanh. Mỗi khi hai vợ chồng đi đâu, anh cũng thường hỏi xem có thể đưa con gái đi cùng hay không. Sự khác biệt trong cách gọi cô bé cũng phần nào cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Bích Hạnh lưu tên con gái trong điện thoại là “Bông thối”, còn Văn Thanh lại lưu với cái tên đầy tình cảm: “Con gái yêu”.

Bích Hạnh từng gây chú ý khi công khai con gái riêng trong đám cưới với Văn Thanh (Ảnh: FBNV)

Trước đó, tại đám cưới ở Hà Nội hồi tháng 6/2026, Bích Hạnh lần đầu công khai con gái riêng trước đông đảo khách mời. Cô bé đảm nhận vai trò mang nhẫn cưới lên sân khấu cho Bích Hạnh và Văn Thanh. Sau khi nhận nhẫn từ cô bé, nam cầu thủ đã ôm con và nói: “Ba hứa sẽ luôn bảo vệ và yêu thương hai mẹ con”.

Vũ Văn Thanh và Bích Hạnh tìm hiểu từ năm 2023, công khai mối quan hệ cuối năm 2024 và tổ chức các lễ cưới trong năm 2026. Bích Hạnh từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và làm mẹ đơn thân trước khi kết hôn với nam tuyển thủ.

Từ những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, có thể thấy Văn Thanh không chỉ “cưới vợ” mà còn chủ động trở thành một phần trong tuổi thơ của con gái Bích Hạnh. Còn với bà xã, có lẽ bài toán khó nhất trong nhà lúc này không phải làm sao để chồng yêu thương con gái, mà là làm sao để ông bố này… bớt bênh con một chút mỗi khi mẹ nghiêm khắc.