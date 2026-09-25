Tuyển thủ Việt Nam bị cấm thi đấu, đội từng vô địch thế giới bỏ game PUBG

Đội thể thao điện tử The Expendables thông báo giải thể đội tuyển thuộc bộ môn PUBG sau khi game thủ TanVuu bị nhà phát hành cấm thi đấu.

Trang thông tin chính thức của The Expendables trên Facebook xác nhận đơn vị này giải thể hoàn toàn đội tuyển ở bộ môn PUBG: BATTLEGROUNDS. Quyết định dứt khoát của đội thể thao điện tử này đến từ những sự cố liên quan đến game thủ TanVuu (Trần Tấn Vũ), là thành viên của đội. TanVuu là một trong 2 game thủ Việt Nam bị nhà phát hành KRAFTON (Hàn Quốc) cấm thi đấu vĩnh viễn.

Thông báo từ GAM The Expendables cho biết: “ Từ ngày 25/9/2026, GAM The Expendables khép lại chặng đường chung ở bộ môn PUBG. Hai bên bắt đầu đồng hành từ giữa năm 2026, với trọng tâm là EWC, và đã cùng nhau đi qua một giai đoạn đáng nhớ trên đấu trường quốc tế. Hơn cả kết quả thi đấu, điều cả hai tổ chức trân trọng nhất là tinh thần đã cùng nhau xây dựng: kết nối các cộng đồng lại gần nhau và truyền cảm hứng cho thế hệ tuyển thủ tiếp theo.

The Expendables giải thể đội thể thao điện tử PUBG.

The Expendables chính thức giải thể bộ môn PUBG, khép lại hành trình chung của hai tổ chức ở đấu trường này. Với các tuyển thủ, cả hai tổ chức sẽ tiếp tục đồng hành để các bạn được sống trọn với đam mê của mình. Đó là điều không thay đổi.

Cảm ơn GAM Esports vì quãng thời gian sát cánh vừa qua. Hai tổ chức vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và sẽ tiếp tục hỗ trợ nhau trên hành trình phát triển phía trước. Hẹn gặp lại nhau ở một bộ môn khác, hoặc ở một hình thức hợp tác khác trong tương lai”.

Tranh cãi bắt đầu tại PUBG Asia Stars 2026, giải đấu quy tụ tuyển thủ và streamer của sáu khu vực châu Á. Hai đại diện Việt Nam Himass và TanVuu bị tố sử dụng thông tin bên ngoài trong quá trình thi đấu sau phản ứng của streamer Hàn Quốc Soopi.

Himass và TanVuu thừa nhận có tiếp nhận thông tin bên ngoài. Tranh luận sau đó tập trung vào quy định của sự kiện, cách ban tổ chức xử lý tình huống và việc những trường hợp khác có được xem xét theo cùng tiêu chuẩn hay không.

KRAFTON từng thừa nhận thiếu sót trong khâu xây dựng biện pháp phòng ngừa, tiêu chí đánh giá và truyền đạt thông tin. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, ngày 23/9 hãng kết luận Himass và TanVuu đã sử dụng thông tin bên ngoài để phục vụ quyết định, chiến thuật khi thi đấu. Hai người bị khóa tài khoản vĩnh viễn và cấm vĩnh viễn tham dự các giải PUBG Esports chính thức.

Tại PUBG Global Championship 2024 (PGC), đội PUBG của The Expendables lên ngôi vô địch thế giới sau chiến thắng trước đối thủ đến từ Hàn Quốc.