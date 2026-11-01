Tuyển thủ Việt kiều không thi đấu vẫn nhận thẻ đỏ, cẩn thận mất điểm với HLV Kim Sang-sik

Trung vệ Việt kiều Pháp Nguyễn Adou Leygley Minh nhận thẻ đỏ dù không được ra sân trong trận CAHN hòa SLNA 1-1.

Trận hòa 1-1 giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Sông Lam Nghệ An (SLNA) tại vòng 6 V.League 2026/27 lúc 18h00 hôm qua chứng kiến một tình huống hy hữu. Trung vệ Việt kiều Pháp Nguyễn Adou Leygley Minh phải nhận thẻ đỏ ở phút 87 dù không thi đấu bất kỳ phút nào.

Trên sân Vinh tối 31/10, CAHN nhập cuộc chủ động và tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, hàng phòng ngự SLNA thi đấu tập trung, khiến những nỗ lực tấn công của thầy trò HLV Alexandre Polking chưa thể mang lại hiệu quả trong hiệp một.

Phút 41, đội chủ nhà bất ngờ vượt lên dẫn trước. Từ đường chuyền má ngoài kỹ thuật của Việt kiều Trần Đức Vinh bên cánh phải, Luiz Guilherme thoát xuống vòng cấm rồi thực hiện cú cứa lòng chân trái, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip.

Sau giờ nghỉ, CAHN tiếp tục đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 70, Leo Artur phối hợp với Bryan Perea trước khi đột phá vào vòng cấm và dứt điểm thành công, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Trọng tài rút thẻ với Adou Minh.

Đến phút 76, SLNA chỉ còn chơi với 10 người sau khi Lê Văn Quý nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ trong vòng cấm. Đây là cơ hội để CAHN gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Tuy nhiên, sự chú ý lại đổ dồn vào một tình huống không liên quan trực tiếp đến diễn biến chuyên môn trên sân. Phút 87, trung vệ Việt kiều Nguyễn Adou Leygley Minh bất ngờ phải nhận thẻ đỏ sau khi chạy từ khu vực dự bị vào sân để phản ứng với trọng tài.

Đáng nói, cầu thủ mang áo số 38 không được HLV Alexandre Polking sử dụng trong suốt trận đấu. Dù chưa thi đấu một phút nào, Adou Minh vẫn phải rời sân trong tình cảnh bị truất quyền thi đấu. Đây là tình huống khá hy hữu tại V.League, đồng thời khiến trung vệ Việt kiều trở thành tâm điểm chú ý.

Nguy cơ mất điểm trong mắt HLV Kim Sang-sik

Những phút cuối trận, CAHN tiếp tục tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể tận dụng lợi thế hơn người. Nguyễn Đình Bắc có cơ hội ở phút 86 nhưng dứt điểm chệch cột dọc, trong khi cú sút cận thành của Bùi Hoàng Việt Anh ở phút 90+2 bị cầu thủ SLNA cản phá ngay trên vạch vôi.

Chung cuộc, hai đội hòa 1-1. SLNA có 12 điểm, tiếp tục duy trì thành tích bất bại và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. CAHN xếp thứ ba với 11 điểm, đồng thời nối dài chuỗi trận không thắng lên con số ba.

Với Adou Minh, chiếc thẻ đỏ này là một tình huống đáng tiếc, đặc biệt trong bối cảnh các cầu thủ Việt kiều đang cạnh tranh cơ hội được chú ý và lên ĐT Việt Nam.

Adou Minh lên ĐT Việt Nam ở dịp FIFA ASEAN Cup 2026 vừa rồi.

HLV Kim Sang-sik luôn có sự quan tâm tới những nhân tố có khả năng bổ sung chất lượng cho đội tuyển. Tuy nhiên, bên cạnh năng lực chuyên môn, thái độ thi đấu, khả năng kiểm soát cảm xúc và tính kỷ luật cũng là những yếu tố quan trọng đối với mỗi cầu thủ.

Việc Adou Minh nhận thẻ đỏ dù không được thi đấu chắc chắn không phải hình ảnh tích cực. Dù chưa thể khẳng định tình huống này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội lên tuyển, trung vệ Việt kiều cần thận trọng hơn trong cách phản ứng với các quyết định của trọng tài.

Đặc biệt, nếu muốn lọt vào tầm ngắm của HLV Kim Sang-sik, Adou Minh cần tận dụng những lần được trao cơ hội ra sân để chứng minh năng lực, thay vì gây chú ý bởi những tình huống thiếu kiềm chế bên ngoài đường biên.