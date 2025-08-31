Tuyển thủ U23 Việt Nam muốn tỏa sáng trên quê hương

Tiền vệ Xuân Bắc (số 12) cùng các đồng đội tại U23 Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Điều này sẽ giúp Xuân Bắc tạo nên cột mốc lịch sử với bóng đá tỉnh Phú Thọ, bởi chưa từng có cầu thủ địa phương nào ra sân tại một giải đấu cấp châu lục ngay tại sân Việt Trì. Trước đó, vào năm 2020, tiền đạo Hà Đức Chinh từng thi đấu trên sân Việt Trì trong một trận giao hữu cho U23 Việt Nam, nhưng không thuộc khuôn khổ một giải chính thức.

Việc Xuân Bắc trở lại U23 Việt Nam lần này không chỉ là dấu ấn cá nhân, mà còn mang đến niềm tự hào chung của người dân Đất Tổ.

“Đây là lần đầu tiên tôi được về quê và có thể thi đấu ở một giải quốc tế chính thức. Tôi mong người hâm mộ tỉnh Phú Thọ sẽ đến sân cổ vũ không chỉ riêng cho mình, mà cả U23 Việt Nam. Tôi đi xa từ nhỏ, nên người thân chỉ quen xem tôi thi đấu qua truyền hình. Lần này, gia đình và hàng xóm có thể đến sân trực tiếp, đó là nguồn động lực rất lớn”, Xuân Bắc háo hức chia sẻ.

Xuân Bắc là trụ cột của U23 Việt Nam trên hành trình vô địch tại Giải U23 Đông Nam Á 2025, đồng thời còn được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của giải. Trong màu áo CLB chủ quản PVF-CAND, anh từng góp mặt trong Đội hình tiêu biểu Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025.

Xuân Bắc đang có phong độ cao trong màu áo CLB đến U23 Việt Nam

Với phong độ ấn tượng trong năm vừa qua, tiền vệ sinh năm 2004 đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để cùng U23 Việt Nam chinh phục tấm vé dự Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

Xuân Bắc tiếp lời: “Hành trình vừa qua tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 là trải nghiệm mới với tôi. Bản thân đã được học hỏi và trưởng thành hơn, và chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng để phát triển hơn nữa”.

Vòng loại Giải U23 châu Á 2026 có 44 đội tham dự, chia thành 11 bảng. 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền dự Vòng chung kết tại Saudi Arabia.

U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Bangladesh vào ngày 3-9. Cứ cách 3 ngày, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp U23 Singapore và U23 Yemen. Trong đó, cuộc so tài với U23 Yemen được nhận định là ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 của toàn đội.