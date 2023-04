Tuyển thủ U23 Việt Nam lập công, CLB Công an Hà Nội thắng Bình Dương

Cả Bình Dương và CLB Công an Hà Nội đều đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng, chỉ chênh nhau 2 điểm trước trận đấu thuộc vòng 6 V-League 2023. Dù vậy, với lực lượng nhiều ngôi sao, đội khách được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Kể cả khi không có Đoàn Văn Hậu và Phan Văn Đức, CLB Công an Hà Nội vẫn có đủ phương án thay thế chất lượng.

Bình Dương nhập cuộc không tồi. Tuy nhiên, sau khi bỏ lỡ vài cơ hội, đội chủ nhà không giữ được thế trận và để đối thủ chiếm ưu thế. Sự mất tập trung và sai lầm cá nhân ở cuối hiệp một khiến Bình Dương gặp bất lợi.

Từ pha cướp bóng ở giữa sân, CLB Công an Hà Nội tổ chức tấn công nhanh với 3 cầu thủ tham gia. Jhon Cley kiến tạo cho Lê Văn Đô - cầu thủ thay vị trí của Phan Văn Đức - ghi bàn mở tỉ số. Sau đó chưa đầy 3 phút, đến lượt Trần Văn Trung ghi bàn cho đội khách với một siêu phẩm sút xa.

Bước vào hiệp 2 với lợi thế dẫn 2 bàn, CLB Công an Hà Nội chủ động chơi với đội hình thấp và ưu tiên phòng ngự. Bình Dương cố gắng tấn công nhưng đội chủ nhà thiếu cầu thủ sáng tạo và có khả năng gây đột biến. Nguyễn Tiến Linh và Rimario Gordon - bộ đôi tiền đạo hàng đầu V-League - tiếp tục mờ nhạt vì không có chân chuyền hỗ trợ.

CLB Công an Hà Nội thắng trận thứ hai trong mùa giải.

Bình Dương phải nhờ tới sơ suất của đối thủ trong tình huống cố định mới có bàn rút ngắn tỉ số. Thủ môn Patrik Lê Giang chọn sai điểm rơi trong pha phạt góc của đối thủ. Guy Ndiaye chớp thời cơ sút tung lưới CLB Công an Hà Nội.

Pha lập công của trung vệ mang áo số 5 giúp đội chủ nhà thắp lại hy vọng, Bình Dương cố gắng tân công dồn ép đối thủ. Họ ở rất gần bàn thắng khi cú sút mạnh của Nguyễn Trần Việt Cường đưa bóng trúng xà. Các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn không thể chọc thủng lưới đối thủ lần thứ hai và thất bại 1-2 chung cuộc.

Kết quả: Bình Dương 1-2 CLB Công an Hà Nội

Ghi bàn

Bình Dương: Ndiaye (76')

CLB Công an Hà Nội: Văn Đô (38'), Văn Trung (40')