Tuyển thủ U23 Việt Nam hành động thiếu kiềm chế với trọng tài chính ở VCK U23 châu Á 2020

Ngay trước đó, Đức Chiến phải nhận 1 thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ U23 UAE. Với hành vi trên, Đức Chiến may mắn thoát thẻ vàng thứ hai từ trọng tài chính do lỗi phản ứng. Ảnh: AFC.