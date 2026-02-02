Tuyển thủ U23 Việt Nam chấn thương, rời sân bằng cáng ngay khi về từ U23 châu Á, các đồng đội lo lắng hỏi thăm

Tối 1/2, trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Ninh Bình khép lại với chiến thắng 3-2 cho đội bóng ngành Công an. Nhưng hình ảnh tiền vệ Thái Sơn bất ngờ dính chấn thương và phải rời sân bằng cáng khiến các đồng đội lẫn người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Đây là trận đấu đầu tiên của Thái Sơn trong màu áo đội bóng mới - CLB Ninh Bình, đồng thời cũng là trận đầu anh ra sân tại V.League sau khi vừa cùng U23 Việt Nam trở về từ VCK U23 châu Á 2026. Việc gặp chấn thương ngay trong trận ra mắt khiến nhiều người không khỏi xót xa cho tiền vệ sinh năm 2003, nhất là khi anh vừa trải qua quãng thời gian thi đấu liên tục với cường độ cao ở đội tuyển.

Khoảnh khắc Thái Sơn nằm sân đau đớn khiến các cầu thủ hai đội lập tức dừng lại để ra hiệu cho đội ngũ y tế. Những gương mặt quen thuộc từng sát cánh cùng anh ở các cấp đội tuyển như Lý Đức (CAHN), Quốc Việt, Lê Phát (Ninh Bình)... đều không giấu được sự lo lắng, liên tục hỏi thăm và động viên người đồng đội trên tuyển.

Sau khi trận đấu kết thúc, Thái Sơn thậm chí không thể tự di chuyển, phải nhờ đồng đội cõng rời sân trong ánh mắt đầy lo lắng của khán giả trên khán đài. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ càng thêm bất an về tình trạng sức khỏe của tuyển thủ U23 Việt Nam.

Sáng 2/2, thủ môn Cao Văn Bình - người anh em thân thiết của Thái Sơn ở U23 Việt Nam - đã đăng tải hình ảnh của đàn anh kèm lời nhắn gửi động viên trên trang cá nhân. Dù không chia sẻ quá nhiều, nhưng hành động này cho thấy sự quan tâm và mong muốn Thái Sơn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng hồi phục để trở lại sân cỏ.

Hiện vẫn chưa rõ tình hình chấn thương của Thái Sơn, tuy nhiên nhiều khả năng anh sẽ phải nghỉ thi đấu một vài tuần để hồi phục.