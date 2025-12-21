Tuyển thủ U22 Việt Nam gây sốt vì "bớt việc" của phiên dịch viên, trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh cực mượt

Sau thành công của U22 Việt Nam ở SEA Games 33 với huy chương vàng và màn trình diễn chói sáng đánh bại U22 Thái Lan ở trận chung kết đầy cảm xúc trên SVĐ Rajamangala tối 18/12, loạt cầu thủ U22 bỗng nổi đình đám MXH. Một trong số đó là Phạm Lý Đức, cầu thủ ghi một trong 3 bàn thắng giúp U22 Việt Nam chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan.

Và trước khi ghi bàn thắng quý giá này, Phạm Lý Đức còn viral trên MXH vì màn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh cực mượt. Khoảnh khắc diễn ra ở buổi họp báo sáng 17/12 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trước trận chung kết. Lý Đức cùng HLV Kim Sang-sik tiếp nhận các câu hỏi từ phóng viên Việt Nam và phóng viên Đông Nam Á tác nghiệp tại đại hội.

Phạm Lý Đức trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh lưu loát (Ảnh: VFF)

Theo quy trình thông thường, phiên dịch viên của ĐT U22 Việt Nam sẽ nghe câu hỏi từ phóng viên rồi dịch lại cho HLV và cầu thủ, lắng nghe câu trả lời của họ rồi dịch lại bằng tiếng Anh cho phóng viên hiểu. Tuy nhiên, với khả năng tiếng Anh lưu loát, Phạm Lý Đức đã chủ động làm bớt việc của phiên dịch viên. Anh tự mình trả lời bằng tiếng Anh với vốn từ chuyên môn khá nhuần nhuyễn, phát âm dễ nghe, diễn đạt dễ hiểu khiến netizen trầm trồ.

Lý Đức tham gia họp báo cùng HLV Kim Sang-sik ở SEA Games 33 (Ảnh: VFF)

Dân mạng không tiếc lời khen: người thì bất ngờ vì trình độ tiếng Anh của cầu thủ U22 Việt Nam, người lại xuýt xoa trước ngoại hình sáng, phong thái tự tin đúng chuẩn "hotboy đội tuyển". Không ít bình luận cho rằng hình ảnh Lý Đức trả lời phỏng vấn quốc tế là minh chứng rõ nét cho thế hệ cầu thủ trẻ hiện đại: không chỉ giỏi chuyên môn mà còn hội nhập tốt, tự tin và bản lĩnh.

Không dừng lại ở việc gây chú ý ngoài sân cỏ, Phạm Lý Đức sau đó còn tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét trong trận chung kết SEA Games 33. Cầu thủ sinh năm 2003 chính là người ghi bàn quan trọng, góp công lớn vào màn trình diễn ấn tượng của U22 Việt Nam trước đối thủ nhiều duyên nợ U22 Thái Lan. Pha lập công của Lý Đức không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn cho thấy bản lĩnh thi đấu trong những trận cầu áp lực cao - điều không phải cầu thủ trẻ nào cũng làm được.

Bàn thắng ở chung kết SEA Games 33 được xem là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Phạm Lý Đức, giúp anh từ một cái tên tiềm năng trở thành gương mặt được nhắc đến nhiều hơn sau giải đấu. Từ "hotboy nói tiếng Anh mượt", Lý Đức nhanh chóng ghi dấu ấn bằng chính năng lực chuyên môn trên sân.

Phạm Lý Đức sinh năm 2003, là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của bóng đá Việt Nam thời gian gần đây. Anh sở hữu thể hình tốt, lối chơi chắc chắn, khả năng đọc tình huống ổn định và tinh thần thi đấu chững chạc hơn so với độ tuổi.

Sau SEA Games 33, cái tên Phạm Lý Đức chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều hơn, không chỉ bởi bàn thắng quan trọng ở chung kết, mà còn bởi hình ảnh một cầu thủ trẻ toàn diện - đá bóng tốt, nói tiếng Anh mượt và đủ bản lĩnh để đứng trước ống kính quốc tế. Một gương mặt rất đáng kỳ vọng cho tương lai của bóng đá Việt Nam.

Lý Đức gây ấn tượng bởi bàn thắng quan trọng giúp U22 Việt Nam thắng U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 (Ảnh: PH)



