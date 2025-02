Tuyển thủ U19 Việt Nam giúp Huế ngược dòng thắng Long An

Tuyển thủ U19 Việt Nam Nguyễn Đăng Khoa (số 18) ghi bàn cho Huế. ẢNH: TÂM HÀ

Cả Long An lẫn Huế đều nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên cuộc đối đầu giữa 2 đội tại TP Tân An không khác gì trận “chung kết”. Long An khởi đầu tốt hơn với bàn thắng mở điểm được thực hiện bởi Vũ Minh Hiếu. Nhưng đây cũng là những gì mà thầy trò Trịnh Duy Quang làm được ở trận đấu này. Bởi trong thời gian còn lại, các cầu thủ Huế bằng tinh thần thi đấu kiên cường đã tạo ra màn lội ngược dòng cảm xúc.

Đội khách có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 33. Từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Nguyễn Đăng Khoa bật cao đánh đầu đưa bóng đi vào góc gần làm tung lưới Long An. Đây là pha lập công thứ 2 sau 3 trận của tuyển thủ U19 Việt Nam này cho CLB chủ quản. Đến phút 81, Vũ Bá Hải Dương khép lại đợt phản công sắc lẹm của Huế bằng cú ra chân quyết đoán đánh bại thủ môn Huỳnh Trần Bảo Duy.

Chiến thắng tại Long An giúp Huế cắt chuỗi 7 trận toàn hòa và thua để vươn lên đứng thứ 8 khi có 8 điểm. Còn Long An xếp sau Huế với 1 điểm ít hơn.

BR-VT (áo cam) và Khánh Hòa (áo xanh) chia điểm trên sân Bà Rịa. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trận đấu còn lại của ngày 23-2, Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) bị đội khách Khánh Hòa chia điểm với tỷ số hòa 1-1. Từ cự ly khoảng 30m ở phút 38, Huỳnh Nhật Tân đã ghi bàn thắng dẫn trước cho Khánh Hòa. Đến phút 64, Bùi Văn Bình của BR-VT đánh bại thủ môn Nguyễn Thanh Phú trên chấm phạt đền để giữ lại 1 điểm. Kết quả này không làm ảnh hưởng đến thứ hạng của 2 CLB. Trong đó, BR-VT đứng thứ 4 với 13 điểm, còn Khánh Hòa ít hơn 3 điểm để xếp sau 1 bậc.

Khép lại vòng 10, Ninh Bình vẫn dẫn đầu với 27 điểm tuyệt đối, hơn đến 7 điểm so với 2 đội xếp sau là Bình Phước và PVF-CAND. Trong khi tốp 3 ở dưới lên lần lượt Đồng Nai (4 điểm), Hòa Bình và Long An (cùng có 7 điểm).