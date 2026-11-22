Tiền vệ Đào Quý Vương cho biết toàn đội U17 Việt Nam quyết tâm chơi trận đấu cống hiến trước U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11.

“Các đối thủ ở bảng đấu đều rất mạnh. U17 Việt Nam quyết tâm chơi trận đấu cống hiến cho người hâm mộ trước U17 New Zealand ’, tiền vệ Đào Quý Vương phát biểu trong buổi tập muộn của U17 Việt Nam.

Trong ngày ra quân FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam thua 2-3 trước U17 Bỉ. Đây là kết quả không nhiều người nghĩ tới trước giờ bóng lăn. U17 Việt Nam thậm chí đã vươn lên dẫn trước đối thủ trước khi thua ngược 1-3.

Sau đó, pha đá phạt góc thành bàn của Chu Ngọc Nguyễn Lực giúp U17 Việt Nam có những phút dồn ép Á quân châu Âu. Ở lượt trận tiếp theo, U17 Việt Nam gặp U17 New Zealand.

Tuyển thủ U17 Việt Nam Đào Quý Vương.

Đào Quý Vương cho biết: “ Thầy Roland động viên mọi người rằng toàn đội đã thi đấu rất cố gắng và thầy cũng rất tự hào về chúng em. Thầy yêu cầu toàn đội tập trung, quên đi trận đấu vừa rồi để hướng tới trận đấu tiếp theo.

Các cầu thủ Việt Nam đã học hỏi được nhiều điều, đặc biệt là cách tổ chức lối chơi và tốc độ xử lý bóng của đối phương. Thi đấu với đội Bỉ, chúng em nhận thấy mình cần chơi nhanh hơn vì đối thủ áp sát rất nhanh. Các cầu thủ cũng cần giữ cự ly gần nhau hơn để có thể phối hợp và thoát pressing ”.

Màn trình diễn của U17 Việt Nam nhận được nhiều lời khen ngợi. Thầy trò huấn luyện viên Roland dám kiểm soát bóng và có những lúc tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân của Bỉ. Trong khi đó, New Zealand nhận thất bại cay đắng 0-3 trước Mali trong ngày ra quân. Cơ hội để U17 Việt Nam tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại World Cup hoàn toàn có cơ sở.

Về phần mình, Đào Quý Vương là một trong những cầu thủ hiếm hoi đã ở gần cấp độ chuyên nghiệp. Anh được đội chủ quản Hà Nội FC đôn lên tập luyện cùng các đàn anh Văn Quyết - Hùng Dũng.