Tuyển thủ Thái Lan lập cột mốc 47 năm tại Bundesliga, giúp đội nhà thắng trận khó tin

Tối 5/9, Elversberg đã làm nên chiến thắng khó tin 4-3 trước Monchengladbach, một trong những đội bóng chất lượng của bóng đá Đức. Trong ngày thiết lập thành tích phi thường, đội bóng Bundesliga còn tạo điều kiện để Nicolas Mickelson phá vỡ cột mốc 47 năm của bóng đá Thái Lan.

Theo đó, Mickelson đã xuất hiện trên sân từ phút 75 khi anh vào sân thay Lasse Gunther. Mickelson chính thức có màn ra mắt Bundesliga và trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên kể từ năm 1979 làm được điều này. Trước đó, cầu thủ Thái Lan đầu tiên xuất hiện ở giải đấu số 1 nước Đức là huyền thoại Witthaya Laohakul. Cựu tiền vệ 72 tuổi này đã trải qua 2 mùa cho Hertha Berlin, thi đấu tổng cộng 31 trận.

Đây là con số cho thấy Witthaya Laohakul không chỉ xuất hiện ở Bundesliga theo dạng “giải quyết chế độ”. Ông thực sự đã chiếm được một vị trí chắc chắn trong đội hình CLB thủ đô Đức. Với Mickelson, có thể anh chưa đạt được vị thế đó vì ở vòng 3 Bundesliga 2026/27, hậu vệ mang 2 dòng máu Thái Lan - Đan Mạch mới được vào sân, nhưng phải thừa nhận rằng anh có đóng góp đáng kể cho lối chơi chung.

Ở thời điểm Mickelson xuất hiện (phút 75), Elversberg đang bị dẫn 2-3. Những pha leo biên chất lượng của anh đã góp phần tạo nên thế công rực lửa, giúp đội nhà ghi liền 2 bàn để ấn định chiến thắng 4-3.

Elversberg ăn mừng chiến thắng khó tin

Elversberg xuất phát là đội bóng tân binh, là đại diện của một vùng dân cư chỉ có 13 ngàn dân, nhưng họ đang gây nên một cơn sốt tại Bundesliga. Qua 3 trận đầu, Elversberg thắng cả 3. CLB này hạ Leverkusen, Monchengladbach và xen giữa đó là thắng lợi trước Duisburg tại Cúp Quốc gia Đức. Trong cả 3 trận, Elversberg đều ghi tối thiểu 3 bàn, cho thấy sức tấn công mãnh liệt dù đội hình của họ không sở hữu những chân sút lừng danh.

Ngay cả ở trận gặp Monchengladbach vừa qua, Elversberg phải làm khách, bị dẫn bàn và đối diện với thiệt thòi lớn khi HLV Vincent Wagner bị truất quyền chỉ đạo ở cuối hiệp 1. Song đội bóng này vẫn giành kết quả phi thường để đứng trong nhóm đầu Bundesliga với 2 trận toàn thắng.

Với Mickelson, màn thể hiện vừa qua là bước đệm để anh tìm lại vị trí chính thức nơi hành lang phải Elversberg, nơi mà cầu thủ 27 tuổi từng là lựa chọn số 1 ở mùa 2025/26 (ra sân 25 trận, ghi 1 bàn và góp 2 kiến tạo cho Elversberg). Nhìn xa hơn, nó cũng là cú hích để anh tự tin trở lại đội tuyển Thái Lan, sẵn sàng cho màn so tài cao thấp với Pendant Quang Vinh/Văn Vĩ/Văn Hậu khi Thái Lan gặp Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026 vào đầu tháng 10.