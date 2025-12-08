Tuyển thủ Lào bị chấn thương & hành động thắm tình anh em của tuyển Việt Nam

Sau khi biết tin đội trưởng U22 Lào — Phetdavanh Somsanid — dính chấn thương nặng, gãy chân phải sau pha vào bóng ở phút 85 trong trận đấu giữa U22 Lào và U22 Malaysia, các cầu thủ U22 Việt Nam đã lập tức có hành động thể hiện tình cảm và sự sẻ chia.

Tối 6/12, khi U22 Lào và U22 Việt Nam đang đóng quân chung tại khách sạn, một số cái tên bên phía Việt Nam như Đình Bắc, Trung Kiên, Nhật Minh, Đức Anh, Khuất Văn Khang, Minh Phúc, Hiểu Minh và Thái Sơn đã tới thăm hỏi, động viên Phetdavanh — hành động vừa thể hiện tinh thần fair-play, vừa gửi đi thông điệp về sự tôn trọng giữa các cầu thủ dù khoác áo những tuyển quốc gia khác nhau.

Phía U22 Việt Nam tới thăm hỏi Phetdavanh Somsanid.

Không dừng lại ở lời động viên, U22 Việt Nam còn gửi một phần quà nhỏ nhằm giúp Phetdavanh vượt qua giai đoạn khó khăn. Số tiền 300 USD (tương đương khoảng 8 triệu đồng) được trao tới tay trung vệ bên phía Lào — một hành động gây xúc động mạnh và nhận được lời cảm ơn chân thành từ anh trên trang cá nhân: “Cảm ơn anh chị đội tuyển Việt Nam.”

Phetdavanh Somsanid xúc động trước tình của của U22 Việt Nam.

Hành động của U22 Việt Nam ngay lập tức lan tỏa và nhận được phản ứng tích cực — không chỉ từ cổ động viên Việt Nam, mà cả từ cộng đồng bóng đá khu vực — như một minh chứng sống động cho tinh thần thể thao, tình bạn, và lòng nhân văn vượt lên trên các ranh giới đối kháng.

Giữa bối cảnh SEA Games thường căng thẳng, mỗi trận đấu là cuộc chiến cho danh dự và huy chương, việc một đội tuyển trân trọng và hỗ trợ cầu thủ đối phương khi gặp chấn thương nghiêm trọng càng trở nên đáng trân quý. U22 Việt Nam bằng nghĩa cử đẹp này đã gửi đi thông điệp rõ ràng rằng — trên sân cỏ, dù có ganh đua, có quyết liệt — nhân văn, tinh thần đồng đội, sự sẻ chia luôn là điều cần được gìn giữ.