Tuyển thủ ĐT Quốc gia bị nhóm người bịt mặt bắt cóc

Một ngôi sao bóng đá quốc tế đã may mắn thoát khỏi vụ bắt cóc do một nhóm người bịt mặt thực hiện. Cảnh sát Nga đã bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan đến vụ âm mưu bắt cóc tiền vệ Andrei Mostovoy của CLB Zenit St. Petersburg vào hôm 23/10.

Cầu thủ Mostovoy - người từng thi đấu tại Champions League - khi đó vừa rời khỏi một cửa hàng tạp hoá cao cấp thì bất ngờ bị nhóm đàn ông đeo mặt nạ tấn công, tìm cách ép anh lên chiếc minivan đậu sẵn.

Tuy nhiên, cầu thủ 27 tuổi đã kịp vùng chạy thoát và báo cảnh sát về nhóm người khả nghi này. Nhóm người sau đó lẩn trốn trong một thời gian ngắn.

Tuyển thủ bóng đá người Nga Andrei Mostovoy đã thoát khỏi vụ bắt cóc của một băng nhóm đeo mặt nạ

Đoạn video gây rợn người ghi lại cảnh nhóm người từ một chiếc xe van màu đen lao ra, xông về phía Mostovoy và một người đàn ông khác, nhưng rồi vội vàng chạy ngược lại xe khi nạn nhân trốn thoát.

Theo The Moscow Times và truyền thông Nga, nhóm này còn bị cáo buộc đã cố gắng bắt cóc một doanh nhân khác chỉ vài ngày sau đó. Chúng đã bắt Sergei Selegen - con rể của một chính trị gia Nga - trói tay anh ta và yêu cầu tiền chuộc 110.000 bảng Anh. Dưới họng súng, Selegen đã buộc phải giao nộp 2.000 bảng.

Cảnh sát cho biết họ đã lần ra chiếc Toyota Land Cruiser liên quan, giải cứu được Selegen và bắt giữ 4 nghi phạm đầu tiên, sau đó thêm một người nữa bị bắt. Đáng chú ý, nghi phạm thứ năm khai rằng toàn bộ vụ việc chỉ là "một trò đùa sinh nhật".

Hiện cả nhóm đang phải đối mặt với các tội danh bắt cóc, cướp tài sản và âm mưu bắt cóc, theo Ủy ban Điều tra Nga. Cả Mostovoy lẫn CLB Zenit đều chưa lên tiếng về sự việc.

Mostovoy gia nhập Zenit từ năm 2019 và cùng đội bóng giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Nga, 1 Cúp Quốc gia và 4 Siêu cúp Nga. Phong độ ổn định giúp anh trở thành trụ cột của đội tuyển Nga với 20 lần khoác áo.

Dù Nga bị cấm tham dự các giải đấu chính thức của FIFA và UEFA, đội tuyển quốc gia vẫn thi đấu giao hữu. Trong loạt trận quốc tế gần nhất, thầy trò HLV Valery Karpin đã thắng Iran 2-1 và Bolivia 3-0.