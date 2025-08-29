Tuyển thủ điền kinh Việt Nam kiểm tra giới tính trước khi dự giải thế giới 2025

Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên sẽ sang Nhật Bản tham dự giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: MINH NGUYỆT

Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã thực hiện theo quy định

“Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã thực hiện việc kiểm tra về giới tính theo quy định của Liên đoàn điền kinh thế giới đối với tuyển thủ tham dự hạng mục nữ giải vô địch thế giới 2025. Đây là yêu cầu bắt buộc, chúng tôi đã kiểm tra và gởi kết quả tới Ban tổ chức”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics) đã trao 1 suất đặc cách cho Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới 2025 ở Tokyo (Nhật Bản). Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cử tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên (100m rào nữ) làm nhiệm vụ thi đấu giải trên. Với quy định này, tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã tiến hành kiểm tra và gởi kết quả tới Ban tổ chức trước khi sang Nhật Bản thi đấu.

Thông báo đã được Liên đoàn điền kinh thế giới đưa ra vào tháng 7-2025. Theo đó, từ năm 2025, việc xét nghiệm gene SRY nhằm xác định giới tính nam đối với VĐV nữ tại các giải quốc tế chính thức là bắt buộc. Việc kiểm tra VĐV tham dự hạng mục nữ giải điền kinh quốc tế chính thức thuộc hệ thống của WA phải thực hiện. Phương thức xét nghiệm bằng hình thức lấy mẫu niêm mạc hoặc mẫu máu khô để phân tích ra kết quả về SRY gene. Nếu mẫu kiểm tra của VĐV kết quả dương tính về SRY gene, đồng nghĩa họ không được thi đấu hạng mục cho nữ. Theo quy định, trường hợp VĐV bị rối loạn phát triển giới (tên khoa học Disorders of sex development – DSD) có cơ thể sản sinh testosterone cao phải hạ thấp mức testosterone này để đủ điều kiện.

Đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết, tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên đảm bảo quy định để tham dự đúng luật tại giải vô địch thế giới 2025.

Kiểm tra VĐV trước SEA Games 33-2025

Thể thao Việt Nam đang chuẩn bị tích cực cho SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀNTTVN

Hiện tại, đội tuyển điền kinh Việt Nam đang thực hiện lấy mẫu kiểm tra một số trường hợp tuyển thủ chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Dù Ban tổ chức môn điền kinh SEA Games 33-2025 chưa thông báo cụ thể bắt buộc phải xét nghiệm giới tính đối với VĐV tham dự hạng mục nữ hay không. Tuy nhiên trước việc Liên đoàn điền kinh thế giới bắt đầu thực hiện các quy chuẩn trong đăng ký và xét nghiệm giới tính VĐV thì đội tuyển điền kinh Việt Nam muốn sự đảm bảo tốt nhất.

Qua tìm hiểu, mẫu kiểm tra của một số tuyển thủ tham dự hạng mục nữ tại SEA Games 33-2025 đã được lấy và xét nghiệm tại bệnh viện đạt tiêu chuẩn ở Việt Nam. Hiện tại, tất cả đang trong thời gian xét nghiệm để đưa ra kết quả. Vì lý do bảo mật thông tin cũng như đảm bảo quyền lợi của VĐV, các trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm được giữ kín danh tính đúng quy định.

Môn điền kinh tại SEA Games 33-2025 dự kiến khởi tranh ngày 11-12, thi đấu đến hết ngày 16-12.