Chỉ vài ngày sau khi Colombia chính thức nói lời chia tay World Cup 2026, Jaminton Campaz đã trở thành nạn nhân của những lời đe dọa nghiêm trọng. Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cực đoan độc hại trong cộng đồng người hâm mộ thể thao tại Colombia.

Jaminton Campaz đang trở thành nạn nhân của những kẻ quá khích

Hành trình của tuyển Colombia tại kỳ World Cup năm nay đã khép lại đầy nuối tiếc vào thứ Ba vừa qua sau khi họ gục ngã trước đội tuyển Thụy Sĩ trong loạt sút luân lưu. Trong khoảng thời gian thi đấu hiệp phụ đầy căng thẳng, Jaminton Campaz - tiền vệ hiện đang khoác áo Rosario Central - đã có một cơ hội vàng để ghi bàn định đoạt trận đấu.

Đáng tiếc, cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành. Mặc dù sau đó Campaz đã thực hiện thành công lượt sút luân lưu của mình, song thất bại chung cuộc của toàn đội trước Thụy Sĩ vẫn khiến hàng loạt người hâm mộ quá khích trút giận lên anh, biến cầu thủ này thành mục tiêu của những lời đe dọa trên mạng xã hội.

Trước làn sóng công kích dữ dội, Campaz đã lên tiếng trên trang Instagram cá nhân. Đăng tải bức ảnh ôm mặt đầy thất vọng trên sân cỏ, anh đưa ra lời thỉnh cầu về sự tôn trọng:

"Bóng đá luôn có những khoảnh khắc vô cùng khó khăn. Đất nước Colombia của tôi ơi, xin đừng bao giờ đánh mất đi sự tôn trọng. Chúng ta có thể cảm thấy thất vọng và buồn bã, nhưng không một niềm đam mê nào có thể biện minh cho sự thù ghét hay việc ép buộc người khác phải sống trong sợ hãi", anh viết.

Liên đoàn Bóng đá Colombia (FCF) đã kịch liệt lên án những hành vi đe dọa này. Trong thông cáo phát đi vào thứ Sáu, FCF nhấn mạnh bóng đá phải là không gian của sự đoàn kết và hy vọng, đồng thời khẳng định không một vận động viên nào đáng bị đe dọa chỉ vì đại diện cho quốc gia thi đấu. FCF đã yêu cầu văn phòng tổng chưởng lý quốc gia mở cuộc điều tra khẩn cấp để truy tìm những kẻ đứng sau sự việc.

Tình cảnh của Campaz hiện tại khơi lại ký ức về một trong những chương đen tối nhất của bóng đá Colombia. Tại World Cup 1994, hậu vệ Andres Escobar đã vô tình đá phản lưới nhà khiến Colombia bị loại.

Chỉ vài ngày sau khi về nước, anh đã bị sát hại dã man bằng súng tại quê nhà Medellin. Bi kịch năm xưa chính là lời nhắc nhở đẫm máu rằng sự thất vọng trên sân cỏ tuyệt đối không bao giờ được phép chuyển hóa thành hành vi bạo lực ngoài đời thực.