Tuyển thủ Bùi Tuấn Tú: “Của để dành” nội dung chướng ngại vật của điền kinh Việt Nam

Bùi Tuấn Tú đã giành HCB tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 ở Bahrain. Ảnh: TRUNG THÀNH

Ngay khi trở lại Việt Nam với tấm HCB nội dung 2.000m chướng ngại vật nam tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 ở Bahrain, Bùi Tuấn Tú vẫn ngập ngừng bày tỏ: “Em không biết nói gì, đây là kết quả bất ngờ cho bản thân. Nhưng tấm huy chương là nỗ lực chuẩn bị chuyên môn của các thầy và sự động viên của mọi người để em đã ra thi đấu đạt kết quả”.

Hai năm trước, Bùi Tuấn Tú bắt đầu được những HLV điền kinh của tỉnh Lai Châu phát hiện tại vùng quê Pắc Ta. HLV Nguyễn Tiến Tùng của đội điền kinh Lai Châu nhớ lại: “Đây là buổi giao lưu chương trình thể thao của chúng tôi tại khu vực Tân Uyên. Đấy là dịp địa phương tổ chức lễ hội cốm (mừng cơm mới). Cũng như mọi lần, mỗi dịp như vậy, các HLV điền kinh đều kết hợp tìm kiếm gương mặt trẻ để phát triển chuyên môn và chúng tôi thấy được em Bùi Tuấn Tú”.

Từ cái nhìn đầu tiên ấy, những nhà quản lý chuyên môn, trong đó có HLV Nguyễn Tiến Tùng đã kiểm tra cơ bản ban đầu và thuyết phục được gia đình cho Bùi Tuấn Tú về Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Lai Châu tập, làm quen với kỹ thuật của môn điền kinh. “Với đặc thù chuyên môn, các HLV hướng em Tuấn Tú tập nội dung cự ly dài để phát triển tố chất. Thật sự, kết quả ở Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 mới là sự khởi đầu cho Tuấn Tú. Phía trước, VĐV còn nhiều cơ hội để phát triển thêm”, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lai Châu – ông Trần Văn Công đã chia sẻ trong buổi đón Bùi Tuấn Tú về nước.

Năm 2024, Bùi Tuấn Tú (sinh năm 2009) được thử sức tại giải Marathon quốc gia ở Phú Yên nhưng chưa để lại nhiều kết quả. Năm nay, chân chạy này đã góp mặt trong giải Marathon quốc gia 2025 ở Phú Yên và giành HCĐ đồng đội nam trẻ.

Thực tế, bước ngoặt chuyên môn của Bùi Tuấn Tú là việc lần đầu được tập trung đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam từ đầu năm nay. Không phải ngẫu nhiên, người làm chuyên môn lựa chọn gương mặt trẻ này tham dự nội dung 2.000m chướng ngại vật. Bởi các cự ly dành cho chướng ngại vật trong điền kinh rất đặc thù. Nếu VĐV không đảm bảo kỹ thuật cùng thể lực, họ rất khó thành công. Ngay lần đầu tham gia Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025, Bùi Tuấn Tú đã giành HCB.

Nếu đạt độ chín phong độ và đủ khả năng phát triển, Bùi Tuấn Tú có thể trở thành 1 trong những gương mặt nòng cốt của điền kinh Việt Nam ở nội dung 3.000m, chướng ngại vật. Trong lịch sử, chúng ta đã có Đỗ Quốc Luật từng thống trị nội dung này tại SEA Games và bây giờ, tuyển thủ Nguyễn Trung Cường đang giữ phong độ ổn định tại đường chạy 3.000m chướng ngại vật.

Bùi Tuấn Tú nói thêm: “Sau chương trình thi đấu tại Bahrain, em vẫn tập trung tối đa vào tập luyện chuyên môn. Các giáo án của thầy sẽ đảm bảo khối lượng để em tích lũy thêm”. Còn HLV Nguyễn Tiến Tùng bày tỏ: “Chúng tôi luôn muốn VĐV giữ được sự ổn định tinh thần và chắc chắn sự chuẩn bị chuyên môn của ban huấn luyện đội tuyển điền kinh trẻ dành cho Tuấn Tú rất quan trọng. Từ đó, sự định hướng sẽ phù hợp nhất. Nếu Tuấn Tú có cơ hội phát triển để làm tốt nội dung 3.000m chướng ngại vật là điều thực tế nhất cho bản thân em”.