Tuyển thủ Audition xinh như nữ thần, góc nghiêng "thần thánh" ngắm hoài không chán, còn giành huy chương SEA Games về cho Việt Nam

Nữ tuyển thủ Audition Việt Nam chiếm spotlight ở SEA Games 33 bởi nhan sắc xinh đẹp.

Gái xinh Audition chia sẻ về cảm xúc khi tham dự SEA Games 33

Ngày 12/12, đội tuyển Audition Việt Nam đã có ngày thi đấu xuất sắc tại SEA Games 33. Tất cả 6 thành viên của đội đều giành huy chương về cho Việt Nam, trong đó có 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Giành HCĐ, nữ game thủ Nguyễn Hồng Ngọc (nickname VN_NguyenNgoc) còn gây sốt với nhan sắc xinh đẹp nổi bật trong dàn VĐV có mặt tại nhà thi đấu

Góc nghiêng "thần thánh" của Hồng Ngọc khiến người hâm mộ ấn tượng, khen hết lời

Nữ tuyển thủ Việt Nam trước khi lên sàn đấu vẫn không quên dặm lại son để có diện mạo xinh đẹp nhất

Hồng Ngọc sinh năm 1997 đến từ Hà Nội. Cô nàng tiết lộ đã chơi Audition từ thời điểm game mới xuất hiện tại Việt Nam, và đến nay đã có 19 năm kinh nghiệm

Những khoảnh khắc đời thường xinh đẹp rạng rỡ của nữ game thủ Việt Nam, gây ấn tượng tại SEA Games 33. Hồng Ngọc chia sẻ: "Lần đầu tham dự SEA Games em rất tự hào. Em đã tham dự nhiều giải nên em thấy rất bình tĩnh. Rất cảm ơn mọi người luôn cổ vũ đội tuyển chúng em. Audition rất ý nghĩa, em đã chơi từ nhỏ, là cả quá trình dài, chơi vui, gắn bó nhiều bạn bè. Audition càng ngày càng phát triển, em mong Audition sẽ có thêm nhiều giải đấu để các bạn có thể theo đuổi đam mê"

Hồng Ngọc được khen là nữ game thủ xinh nhất Việt Nam bởi diện mạo nữ thần, ngọt ngào khi lên sóng

Cùng với Hồng Ngọc, Tô Ý Linh (nickname VN_Linhh) cũng là gương mặt sáng giá của Audtion Việt Nam ở SEA Games 33. Cô nàng giành HCV ở nội dung đơn nữ, chỉ xếp sau người đồng đội Hoài Phương (chủ nhân 2 tấm HCV). Ý Linh khi lên sàn đấu vô cùng tập trung, đầy cảm xúc khi chờ đợi kết quả

Ba bóng hồng của Audition Việt Nam tại SEA Games 33 gây sốt với combo giỏi - ngầu - xinh

Đội tuyển Audition Việt Nam giành thành tích khủng tại SEA Games 33, ghi dấu ấn đậm nét ở lần đầu bộ môn xuất hiện tại đại hội thể thao Đông Nam Á

