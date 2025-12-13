Tuyển thủ Audition xinh như nữ thần, góc nghiêng "thần thánh" ngắm hoài không chán, còn giành huy chương SEA Games về cho Việt Nam

Gái xinh Audition chia sẻ về cảm xúc khi tham dự SEA Games 33
Góc nghiêng "thần thánh" của Hồng Ngọc khiến người hâm mộ ấn tượng, khen hết lời
Những khoảnh khắc đời thường xinh đẹp rạng rỡ của nữ game thủ Việt Nam, gây ấn tượng tại SEA Games 33. Hồng Ngọc chia sẻ: "Lần đầu tham dự SEA Games em rất tự hào. Em đã tham dự nhiều giải nên em thấy rất bình tĩnh. Rất cảm ơn mọi người luôn cổ vũ đội tuyển chúng em. Audition rất ý nghĩa, em đã chơi từ nhỏ, là cả quá trình dài, chơi vui, gắn bó nhiều bạn bè. Audition càng ngày càng phát triển, em mong Audition sẽ có thêm nhiều giải đấu để các bạn có thể theo đuổi đam mê"
Hồng Ngọc được khen là nữ game thủ xinh nhất Việt Nam bởi diện mạo nữ thần, ngọt ngào khi lên sóng
Cùng với Hồng Ngọc, Tô Ý Linh (nickname VN_Linhh) cũng là gương mặt sáng giá của Audtion Việt Nam ở SEA Games 33. Cô nàng giành HCV ở nội dung đơn nữ, chỉ xếp sau người đồng đội Hoài Phương (chủ nhân 2 tấm HCV). Ý Linh khi lên sàn đấu vô cùng tập trung, đầy cảm xúc khi chờ đợi kết quả