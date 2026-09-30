"Tuyển Thái toan tính và thực dụng; Hoàng Đức chấn thương khiến ĐT Việt Nam giảm sức mạnh"

Cựu tuyển thủ Mạnh Dũng cho rằng sức mạnh ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng lớn bởi những chấn thương, trong khi Thái Lan ở giải này mạnh và bản lĩnh lên nhiều.

Highlights ĐT Việt Nam 0-2 Thái Lan (Bảng B, FIFA ASEAN Cup 2026)

Tối qua ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ở bảng B, FIFA ASEAN Cup 2026. Ở trận này, chúng ta từng rất chờ đợi Hoàng Đức kịp thời bình phục để ra sân từ đầu. Tuy nhiên phải hiệp hai anh mới được tung vào sân, và có vẻ cũng chưa thể chơi đúng sức khi thể trạng chưa phải tốt nhất.

Về điều này, cựu tuyển thủ Mạnh Dũng chia sẻ trên sóng TV360: "Điểm sáng lớn nhất ở hiệp hai và cũng là cầu thủ mà tôi trân quý nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, khi anh tham gia và đóng góp cho đội tuyển quốc gia, đó là Hoàng Đức. Cầu thủ này có sự ổn định và điềm đạm, dẫn dắt hàng trung tuyến của chúng ta trong 5 năm trở lại đây phải nói là rất tốt.

Không may, anh ấy bị chấn thương. Chấn thương nhẹ thôi, nhưng sự trở lại của anh ấy trong hiệp hai cũng là một niềm hy vọng lớn, không chỉ với cá nhân tôi, là người rất yêu mến anh ấy, mà còn với toàn bộ khán giả và người hâm mộ Việt Nam.

Nhưng thời gian quá ngắn. Cộng thêm chấn thương như thế, bản thân Hoàng Đức khi vào sân cũng không dám quyết liệt như những lúc anh không chấn thương. Chính vì vậy, điều đó cũng hạn chế một phần sức mạnh của đội tuyển Việt Nam ở trận này".

Hoàng Đức thi đấu ở hiệp hai nhưng chưa có thể trạng tốt nhất.

Khi ĐT Việt Nam yếu đi, khó khăn thay lại là lúc Thái Lan mạnh hơn. Cựu tuyển thủ Mạnh Dũng tiếp:

"Nhưng cũng phải thừa nhận rằng người Thái có những sự tính toán và thực sự bản lĩnh. Chúng ta đã được cảnh báo từ sau khi vô địch AFF Cup rằng đội tuyển Thái Lan không còn tập trung cho các giải đấu khu vực nữa, mà họ dành sự tập trung cho những giải đấu rộng hơn ở cấp độ châu Á, đặc biệt là khi được FIFA công nhận.

Ở giải đấu này, chúng ta cũng biết thể lệ rồi. Nếu các đội có lên hạng, xuống hạng và được tính điểm đối với FIFA, khi chúng ta bước chân ra biển lớn, có nghĩa là đá các vòng loại World Cup sau này, chúng ta sẽ được cộng điểm. Đấy cũng là lợi thế mà người Thái luôn khát khao, mong muốn khẳng định mình trên bản đồ châu Á, bóng đá châu Á chứ không phải Đông Nam Á nữa.

Chúng ta thừa biết rằng vài chục năm trở lại đây, bóng đá Thái Lan đã đứng trên đỉnh Đông Nam Á và họ là người anh cả thực sự. Người anh cả thực sự, chứ không phải “người anh cả nuôi” như tôi hay nói.

Mình không đánh giá thấp các cầu thủ chúng ta, nhưng rõ ràng khi Thái Lan thận trọng, họ tôn trọng chúng ta thì chúng ta chơi với họ cực kỳ khó khăn. Mặc dù các cầu thủ trong hiệp hai phải nói là rất nỗ lực, rất, rất nỗ lực".

Đình Bắc hôm qua phải thi đấu rất rộng, gánh vác trọng trách nặng nề và không thể chỉ tập trung cho nhiệm vụ ghi bàn.

Ngoài việc Hoàng Đức không thể chơi cả trận với đúng phong độ vì chấn thương, cựu tuyển thủ Mạnh Dũng cũng nói về việc thiếu vắng Xuân Son:

"Một điều đáng tiếc khác của trận đấu này, tôi muốn nói thêm, chính là Xuân Son. Nếu có Xuân Son, có thể anh không ghi bàn nhưng anh là một cầu thủ có sức mạnh, có kỹ thuật và là một cầu thủ quấy rối trong khu vực vòng cấm của đối phương rất tốt. Anh luôn tạo ra sự thu hút đối với các hậu vệ đối phương.

Hôm nay, một cầu thủ mà phải nói là tôi rất yêu mến trên sân, đó là Đình Bắc. Hôm nay Đình Bắc nỗ lực hơn các trận đấu khác, tại vì một mình anh ở trên đó, anh phải khuấy động hàng phòng ngự đối phương, phải tạo ra cơ hội cho đồng đội.

Nhưng nếu có Xuân Son thì chắc chắn Đình Bắc sẽ có nhiều khoảng trống và nhiều cơ hội hơn. Như chúng ta xem trận Philippines đấy, có Son ở trên sân một cái là Đình Bắc được rảnh chân và có nhiều khoảng trống. Đấy là một lợi thế.

Hôm nay cũng là điều thiếu may mắn khi Xuân Son của chúng ta chấn thương, còn Hoàng Đức cũng mới bình phục. Đấy chính là sự thiếu may mắn lớn nhất của chúng ta ở thời điểm này".

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu thuộc FIFA Days, tạo cơ hội cho các đội gọi đủ quân mạnh nhất trở về. Nhưng điều đó không có nghĩa đội nào cũng thuận lợi triệu tập đội hình mạnh nhất.

Khi Thái Lan, Indonesia và Malaysia gọi được nhiều cầu thủ chất lượng từ các CLB, thì ĐT Việt Nam đáng tiếc thay lại sức mẻ nghiêm trọng bởi vấn nạn chấn thương. Đó là cái khó của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Thua Thái Lan dĩ nhiên là buồn, nhưng tin rằng cách các cầu thủ chiến đấu tới những giây cuối cùng vẫn sẽ an ủi những NHM yêu mến ĐTQG.

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ đấu Pakistan lúc 16h00 ngày 2/10, trùng giờ trận Thái Lan vs Philippines. Khi ĐT Thái Lan đã chắc suất vào đá trận Chung kết, thì ĐT Việt Nam vẫn cần kết quả tốt trước Pakistan để cạnh tranh vị trí nhì bảng, lấy suất vào chơi thêm trận tranh hạng Ba.

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