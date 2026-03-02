Tuyển Thái Lan vô địch Đông Nam Á sau "mưa bàn thắng"

Cả 2 đội Thái Lan và Australia đều tiến vào trận chung kết Futsal nữ Đông Nam Á 2026 với những hành trình ấn tượng. Chủ nhà Thái Lan toàn thắng 3 trận, ghi tới 15 bàn thắng và chỉ nhận 2 bàn thua. Họ đánh bại ĐKVĐ Việt Nam tại vòng bán kết. Trong khi đó, tuyển Australia thắng 3, hòa 1, ghi được 12 bàn thắng và nhận 4 bàn thua.

Chỉ mất 5 phút, Sangrawee đã đưa Thái Lan dẫn trước 1-0 trong trận chung kết. Tới phút 17, Holder gỡ hòa 1-1 cho Australia. Trước khi hiệp một kết thúc, tuyển Thái Lan tái lập thế dẫn bàn nhờ pha lập công của Jenjira.

Đầu hiệp hai, tuyển Australia bất ngờ lật ngược thế cờ chỉ trong vòng 5 phút. 2 bàn thắng liên tiếp giúp đội bóng xứ chuột túi dẫn ngược lại 3-2.

Tuyển Thái Lan vô địch Futsal nữ Đông Nam Á 2026

Không nao núng sau khi bị dẫn trước, tuyển Thái Lan vẫn bình tĩnh tổ chức những pha lên bóng bài bản. Đội chủ nhà ghi tới 3 bàn thắng trong vòng 6 phút (từ 31 đến 36) đều do công của Darika và vươn lên dẫn 5-3.

Khoảng thời còn lại, tuyển Australia chỉ có thể gỡ được 1 bàn. Kết quả chung cuộc là 5-4 nghiêng về Thái Lan. Chiến thắng này giúp Voi chiến trở thành nhà vô địch giải Futsal nữ Đông Nam Á 2026. Ngôi á quân thuộc về Australia còn đội giành HCĐ là Việt Nam.